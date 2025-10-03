Małgorzata Potocka jakiś czas temu opowiedziała o chorobie, z którą się zmagała - a mowa o depresji. Gwiazda jest gościem trzeciego odcinka programu "Joanna Racewicz. Własnym głosem" dla Party.pl i w rozmowie z cenioną dziennikarką opowiada, jak poradziła sobie z tą podstępną chorobą i kto jej wtedy pomagał!

Małgorzata Potocka o chorobie

Najpierw jest fala smutku, druga gala to beznadzieja, trzecia fala - paraliżująca - tak o depresji mówi Małgorzata Potocka w rozmowie z Joanną Racewicz w trzecim odcinku programu "Własnym głosem".

W poruszającej rozmowie aktorka zdradziła, kto jej wtedy pomagał i co przyniosło jej ulgę.

To było siedem lat, bardzo ciężkich! mówi Potocka

Posłuchajcie fragmentu rozmowy z Małgorzatą Potocką. A cały odcinek - na naszym kanale na YouTubie.

