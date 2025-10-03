Małgorzata Potocka o walce z podstępną chorobą: "To było siedem bardzo ciężkich lat"
Małgorzata Potocka, ceniona polska aktorka, w rozmowie z Joanną Racewicz, opowiedziała o walce z depresją, na którą zachorowała tuż po rozstaniu. Kto jej wtedy pomagał? Jak odnalazła wewnętrzny spokój? Zobaczcie fragment intymnej rozmowy z gwiazdą!
Małgorzata Potocka jakiś czas temu opowiedziała o chorobie, z którą się zmagała - a mowa o depresji. Gwiazda jest gościem trzeciego odcinka programu "Joanna Racewicz. Własnym głosem" dla Party.pl i w rozmowie z cenioną dziennikarką opowiada, jak poradziła sobie z tą podstępną chorobą i kto jej wtedy pomagał!
Małgorzata Potocka o chorobie
Najpierw jest fala smutku, druga gala to beznadzieja, trzecia fala - paraliżująca - tak o depresji mówi Małgorzata Potocka w rozmowie z Joanną Racewicz w trzecim odcinku programu "Własnym głosem".
W poruszającej rozmowie aktorka zdradziła, kto jej wtedy pomagał i co przyniosło jej ulgę.
To było siedem lat, bardzo ciężkich!
Posłuchajcie fragmentu rozmowy z Małgorzatą Potocką. A cały odcinek - na naszym kanale na YouTubie.
Zobacz także: Katarzyna Miller nie zdecydowała się na macierzyństwo. Wszystko przez trudną relację z mamą