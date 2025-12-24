Jakie mogą być blaski i cienie pracy influencera? Jay Dąbrowski z "Hotelu Paradise" wyznał, jak problematyczne mogą być współpracę ze względu na jego wiarę oraz fakt, że był uczestnikiem reality show.

Jay traci współprace przez "Hotel Paradise" i wiarę w Boga?

Jay Dąbrowski dużo mówi o wierze. Nie ukrywa, że Bóg od zawsze jest obecny w jego życiu, a na swoich mediach społecznościowych tworzy treści, które odwołują się do jego wartości. Okazuje się jednak, że to może być problemem, kiedy pracujesz jako influencer:

Finansowo jest to ryzykowne, bo dużo marek nie chce z Tobą współpracować jak mówisz o Bogu. Zdarza się, że mam kontrakty, że mam zakaz tydzień przed i tydzień po mówić o Bogu.

Jay, chociaż bywa, że przystaje na warunki, to wtedy treściami o wierze dzieli się na innej platformie:

(...) mi się wydaje, że to jest warte. Bo ani pieniędzy ani sławy nie wezmę ze sobą po tym życiu tutaj.

Jednak nie tylko wiara okazuje się być problemem we współpracy z markami. Problematyczny okazuje się także jego udział w "Hotelu Paradise":

Nawet niedawno straciłem dużego deala, bo jednak wyszło u klienta, że byłem w ''Hotelu''. Rozumiem to ale mi się wydaje, że to nie tylko kwestia programu, ale kwestia twórców (uczestników - przyp. red.)

Dlaczego tak myśli? Zobaczcie nasze wideo.

