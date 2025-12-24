Jay traci współprace przez wiarę i „Hotel Paradise”? Mówi wprost, jak to wygląda
Jay Dąbrowski nie ukrywa, że dużo marek nie chce współpracować z nim, ze względu na to, jak dużo mówi o Bogu. Zdarzyło się również, że stracił współpracę z powodu "Hotelu Paradise". Były uczestnik ujawnia kulisy zarabiania w mediach społecznościowych.
Jay traci współprace przez "Hotel Paradise" i wiarę w Boga?
Jay Dąbrowski dużo mówi o wierze. Nie ukrywa, że Bóg od zawsze jest obecny w jego życiu, a na swoich mediach społecznościowych tworzy treści, które odwołują się do jego wartości. Okazuje się jednak, że to może być problemem, kiedy pracujesz jako influencer:
Finansowo jest to ryzykowne, bo dużo marek nie chce z Tobą współpracować jak mówisz o Bogu. Zdarza się, że mam kontrakty, że mam zakaz tydzień przed i tydzień po mówić o Bogu.
Jay, chociaż bywa, że przystaje na warunki, to wtedy treściami o wierze dzieli się na innej platformie:
(...) mi się wydaje, że to jest warte. Bo ani pieniędzy ani sławy nie wezmę ze sobą po tym życiu tutaj.
Jednak nie tylko wiara okazuje się być problemem we współpracy z markami. Problematyczny okazuje się także jego udział w "Hotelu Paradise":
Nawet niedawno straciłem dużego deala, bo jednak wyszło u klienta, że byłem w ''Hotelu''. Rozumiem to ale mi się wydaje, że to nie tylko kwestia programu, ale kwestia twórców (uczestników - przyp. red.)
Dlaczego tak myśli? Zobaczcie nasze wideo.
