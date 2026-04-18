Jasper budzi duże emocje w 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, a po ostatnim odcinku zamieszanie wokół niego zrobiło się jeszcze większe. Choć jurorzy na obecnym etapie widzą w nim najsłabszego uczestnika, widzowie stoją za nim murem i podkreślają postęp, jaki zrobił influencer. Gwiazdor zwraca na siebie uwagę również poza studiem Polsatu za sprawą ekstrawaganckich zachowań. Jasper ma dwa samochody warte fortunę, w dodatku jeden z nich okleił wizerunkiem swojej tanecznej partnerki.

Jasper z „Tańca z gwiazdami” jeździ autem za pół miliona złotych. Okleił je dla Darii Syty

Uczestnik 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, Jasper to fan motoryzacji, który nie oszczędza na swoim hobby. Młody influencer jeździ luksusowym samochodem Mercedesem Klasy G, który pieszczotliwie nazywa Gertrudą. W dodatku niedawno okleił je wizerunkiem Darii Syty, swojej tanecznej partnerki.

Bo ja kocham Darię. Nie ukrywam tego. To jest niesamowita kobieta. I ja uwielbiam robić kontent. Także pomyślałem: a co, okleję powiedział.

Warto przypomnieć, że ostatni występ pary wywołał duże emocje, ale i kontrowersje. Sam uczestnik nie ma złudzeń co do tego, że w oczach jurorów jest najsłabszym ogniwem. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Jasper zdecydował się na desperacki ruch, byle tylko zostać w „Tańcu z gwiazdami”.

Jasper z „Tańca z gwiazdami” narzeka na ceny paliw

Warty fortunę mercedes Jaspera nie jest jego jedynym autem. Uczestnik 18. edycji „Tańca z gwiazdami” w swoim garażu ma również teslę, którą nazywa pieszczotliwie Żanetką. Na szczęście ten samochód jest elektryczny, dzięki czemu influencer nie musi wydawać bajońskich sum na paliwo.

Tak. Wiesz co, najdroższe paliwo to jest diesel. Moja Gertruda jest na diesla. Więc staram się teraz więcej jeździć Żanetką. Prąd jest jeszcze git. No, jest ciężko przyznał.

W rozmowie z naszą reporterką Jasper przyznał, że rosnące ceny paliw go dobiły, dlatego w ostatnim czasie przestał jeździć swoim mercedesem.

Nie tankowałem od momentu podniesienia cen. Nie jeżdżę tak dużo. Też tym bardziej, jak mam Darię. Jak jest oklejony cały samochód, to wszyscy robią zdjęcia na ulicy. I w pewnym momencie zacząłem czuć się niekomfortowo z tym, więc jeżdżę trochę mniej wyjaśnił.

Zobacz także:

Jasper z „Tańca z gwiazdami” ma samochody warte fortunę. Nagle wypalił o cenie paliwa, fot. Wojciech Olkusnik/East News