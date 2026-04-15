Bagi w rozmowie z Party.pl odpowiedział na pojawiające się zarzuty, że Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska dzięki jego wsparciu przechodzą do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Jak to komentuje? Influencer postawił sprawę jasno.

Bagi mówi wprost o wsparciu dla Kędzierskiego i Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

W minioną niedzielę widzowie zobaczyli szósty odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W programie nie zabrakło spektakularnych występów, a niespodzianką dla widzów było pojawienie się Bagiego, który współprowadził taneczne show. Jak już wiemy, w szóstym odcinku z programem pożegnały się aż dwie pary: Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Iza Miko i Albert Kosiński. Po programie Iwona Pavlović mówiła nam o najsłabszych parach w "TzG", a wśród nich wymieniła Piotra Kędzierskiego i Magdalenę Tarnowską.

I chociaż jurorzy nisko oceniają występy Kedzierskiego i Tarnowskiej, to para może liczyć na ogromne wsparcie widzów, którzy głosują na nich i chca ich widzieć w kolejnych odcinkach. Pojawiły się teorie, że para może liczyć na tak ogromne wsparcie dzięki Bagiemu, z którym wcześniej Tarnowska wygrała jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami". Jak komentuje to sam Bagi? Influencer w rozmowie z reporterką Party.pl powiedział jasno:

Celowo nie mówię o tym głośno bo wiem, że jawne wspieranie zaszkodziłoby i Madzi i Piotrkowi i mi. Moi widzowie byliby też pewnie wkurzeni i widzowie Polsatu też więc kompletnie tego nie robię. To, że wspieram prywatnie - sto procent tak jest, tańczyłem z Madzią, znamy się, jest super więc w taki sposób to wygląda. Odpieram te zarzuty, staram się uważać na to co wstawiam i jak wstawiam, żeby nie nakręcać ludzi. skomentował dla nas Bagi.

Influencer dodał, że namawia widzów do głosowania na inna parę z osiemnastej edycji.

Nawet mówię wprost - Jasper i Daria są super parą i jeżeli uważacie, że oni są super to głosujcie na nich

