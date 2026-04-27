Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę pary wzięły udział w ćwierćfinale i walczyły o przejście do półfinału. Decyzją widzów z produkcją musieli pożegnać się Kacper Porębski, znany w sieci jako Jasper, oraz jego taneczna partnerka Daria Syta. Jak komentują werdykt?

Emocje wokół "Tańca z Gwiazdami" nie opadają. W ósmym odcinku na parkiecie zaprezentowało się sześć par, jednak jedna z nich musiała pożegnać się z marzeniani o Kryształowej Kuli. Poznaliśmy półfinałowy skład "Tańca z Gwiazdami" i wiadomo już, że w kolejnym odcinku nie zobaczymy Kacpra Porębskiego i Darii Sytej. W ósmym odcinku para zatańczyła paso doble i otrzymali od jurorów aż 35 punktów. Niestety, ostatecznie zabrakło im głosów od widzów i musieli pożegnać się z show.

Jasper i Daria Syta tuż po zakończeniu ósmego odcinka "Tańca z Gwiazdami" skomentowali swoje odpadnięcie z show. W rozmowie z reporterką Party.pl zdradzili, jak się czują i czy spodziewali się takiego werdyktu.

To zawsze jest szok, bo taki jest ten program - niespodziewany wyznał Jasper.

My nie mamy w sobie żalu, mamy w sobie taki lekki smutek, bo po prostu bardzo lubimy to miejsce, lubimy tu wracać, lubimy siebie. (…) Te łzy nie były do końca tylko smutku, ale też wdzięczności i wzruszenia dodała Daria Syta.

A czy przed ogłoszeniem werdyktu, kiedy Jasper i Daria Syta razem z Pauliną Gałązką i Michałem Bartkiewiczem czekali na ogłoszenie decyzji, influencer miał nadzieję, że jednak przejdzie do półfinału?

Zawsze jest, ale ja nie wyobrażam sobie tego programu bez Pauliny wyznał przed naszą kamerą.

Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co jeszcze powiedzieli Jasper i jego taneczna partnerka.

