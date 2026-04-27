Jasper nie ukrywa emocji po odpadnięciu z "TzG". Zabrał głos po odcinku
Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" musieli pożegnać się z programem. Jak komentują werdykt widzów? Influencer i tancerka w rozmowie z Party.pl zdradzili, czy przed ogłoszeniem wyników mieli nadzieję, że jednak przejdą do półfinału. Sprawdź, co powiedzieli.
Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę pary wzięły udział w ćwierćfinale i walczyły o przejście do półfinału. Decyzją widzów z produkcją musieli pożegnać się Kacper Porębski, znany w sieci jako Jasper, oraz jego taneczna partnerka Daria Syta. Jak komentują werdykt?
Jasper i Daria Syta komentują odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami"
Emocje wokół "Tańca z Gwiazdami" nie opadają. W ósmym odcinku na parkiecie zaprezentowało się sześć par, jednak jedna z nich musiała pożegnać się z marzeniani o Kryształowej Kuli. Poznaliśmy półfinałowy skład "Tańca z Gwiazdami" i wiadomo już, że w kolejnym odcinku nie zobaczymy Kacpra Porębskiego i Darii Sytej. W ósmym odcinku para zatańczyła paso doble i otrzymali od jurorów aż 35 punktów. Niestety, ostatecznie zabrakło im głosów od widzów i musieli pożegnać się z show.
Jasper i Daria Syta tuż po zakończeniu ósmego odcinka "Tańca z Gwiazdami" skomentowali swoje odpadnięcie z show. W rozmowie z reporterką Party.pl zdradzili, jak się czują i czy spodziewali się takiego werdyktu.
To zawsze jest szok, bo taki jest ten program - niespodziewany
My nie mamy w sobie żalu, mamy w sobie taki lekki smutek, bo po prostu bardzo lubimy to miejsce, lubimy tu wracać, lubimy siebie. (…) Te łzy nie były do końca tylko smutku, ale też wdzięczności i wzruszenia
A czy przed ogłoszeniem werdyktu, kiedy Jasper i Daria Syta razem z Pauliną Gałązką i Michałem Bartkiewiczem czekali na ogłoszenie decyzji, influencer miał nadzieję, że jednak przejdzie do półfinału?
Zawsze jest, ale ja nie wyobrażam sobie tego programu bez Pauliny
Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co jeszcze powiedzieli Jasper i jego taneczna partnerka.
Zobacz także: