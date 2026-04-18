Janosik w ostatnich odcinkach "Farmy" skupiał na sobie całą uwagę, aż dwa tygodnie dzielnie radząc sobie z rolą Farmera Tygodnia. Choć towarzyszyły mu chwile zwątpienia, najgorszy cios zadali mu uczestnicy w ostatnim odcinku, decydując o zakończeniu jego przygody w programie. W rozmowie z nami przyznał, że jego los na farmie nie jest jeszcze przesądzony.

Janosik szczerze o powrocie na "Farmę"

Po przegranym pojedynku i usłyszeniu decyzji Rady Farmy Łukasz z wielkim żalem opuścił farmerów. Dzień po emisji odcinka Janosik zagościł w "Halu tu Polsat", i to nie sam. Mimo gorzkiego pożegnania z programem, w rozmowie z prowadzącymi przyznał, że tygodnie spędzone na "Farmie" pozostaną w jego pamięci na długo. Jednak czy rzeczywiście powiedział już ostatnie słowo w programie?

W rozmowie z Party.pl Łukasz Januszczak otwarcie odniósł się do pytania, które krąży w myślach fanów programu. Czy jest szansa, że Janosik wróci na farmę?

Szansa raczej jest marna, żebym powrócił, aczkolwiek cały czas mam w głowie taki cytat: 'farma jest przewrotna'. Więc nie sądzę, żebym powrócił, ale mówię, farma jest przewrotna. Nie wiem, co czas pokaże przyznał Janosik.

W rozmowie z nami opowiedział też, na co przeznaczyłby wygraną, gdyby produkcja ponownie dała mu szansę na walkę o Złote Widły i nagrodę główną.

Gdybym wygrał program, to na pewno bym zabrała Paulinę do Stanów Zjednoczonych, bo to jest jej wielkie marzenie. (...) Ja już byłem, ale ona bardzo by chciała. Więc na pewno to by było takie pierwsze marzenie snuł plany Janosik.

W wideo powyżej Janosik zdradził też, jak długo znają się z Pauliną. Jesteście ciekawi, w jakich okolicznościach się poznali?

Zobacz także: