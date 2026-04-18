Janosik, choć szybko stał jednym z ulubieńców telewidzów, ostatecznie odpadł z "Farmy", wywołując niemałe emocje zarówno wśród uczestników, jak i telewidzów. W wywiadach po programie nie krył zawodu, jaki odczuł po wyniku głosowania w trakcie Rady. Jakie emocje mu dziś towarzyszą i jakie relacje łączą go z Agnieszką po programie? W rozmowie z Party.pl postanowił szczerze opowiedzieć o swoich uczuciach.

Janosik szczerze o zauroczeniu Agnieszką w "Farmie"

Janosik po odpadnięciu z "Farmy" wcale nie przestaje interesować internatów, którzy ciekawi są samopoczucia i emocji, jakie towarzyszą ich ulubieńcowi. Janosik zdecydował się już powiedzieć prawdę o siostrach Krawczyńskich, a w rozmowie z nami odniósł się również do Agnieszki. Choć jej głos był dla Janosika jak cios prosto w serce, dziś mają dobre relacje.

Z Agnieszką też sobie tam czasem popiszemy, więc to nie jest, że ja mam jakiegoś focha, że jest jakaś tutaj obraza. Normalnie, ja mówię, że ja tam gdzieś zatraciłem się. Zapomniałem o tym, że to jest program, że to jest gra i gdzieś tam za bardzo może w to wszystko tak emocjonalnie podchodziłem do tego wyznał Janosik.

Część telewidzów przez ekran wyczuła, że między Janosikiem a Agnieszką mogło pojawić się coś więcej niż sojusz. Na pytanie o zauroczenie uczestniczką odpowiedział szczerze, choć z niemałym zakłopotaniem.

Czy było zauroczenie? Na pewno bardzo ją polubiłem. A zauroczenie? Ciężko mi powiedzieć otworzył się Janosik.

Janosika o kłamstwie Agnieszki na "Farmie"

W rozmowie z Party.pl Janosik przyznał też, że jego zawód decyzją Agnieszki w programie był prawdziwy. Mimo wszystko nie skreślił jej jako człowieka, tłumacząc, że każdy może popełniać błędy.

Moje odczucia tutaj, jak byłem wkurzony, to było prawdziwe. Zabolało mnie to, ale ja zawsze daję ludziom drugą szansę. Każdy gdzieś tam popełnia błędy, czy coś zrobi, więc nie można kogoś tam skreślić, bo coś tam ktoś zrobił, bo krzywda mi się nie stała żadna. (...) Między nami jest spoko przyznał Janosik.

Na koniec rozmowy z nami Janosik wyznał, czy spodziewał się takiego werdyktu głosowania. Tuż przed decyzją zauważył jeden szczegół, o którym opowiedział nam w wideo powyżej.

