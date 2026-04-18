Janosik odszedł z "Farmy" i wzbudziła falę emocji wśród telewidzów, którzy wyjątkowo go sobie ulubili i otwarcie typowali nawet na zwycięzcę show. Po wcześniejszym odebraniu mu immunitetu, a także przegranym pojedynku, część widzów krytycznie wyraziło się o prowadzących programu Ilonie i Milenie Krawczyńskich. Czy rzeczywiście mają coś na sumieniu i jak zachowują się poza kamerami? Łukasz już tego nie ukrywa.
Odejście Janosika z programu wywołało niemałą burzę wśród telewidzów, którzy widzieli farmera w wielkim finale "Farmy". Nie zabrakło zarzutów o niesprawiedliwość zarówno w stronę produkcji, jak i samych prowadzących - Ilony i Mileny Krawczyńskich. W rozmowie z nami Janosik zdradził, jak obie zachowywały się wobec niego poza kamerami.
Ostatni odcinek "Farmy" okazał się ostatni również dla Janosika, który zmierzył się nie tylko z aż dwutygodniowym farmerowaniem, przegraną w pojedynku, lecz także emocjonalnym ciosem od farmerów, którzy podczas Rady Farmy wytypowali go do opuszczenia gospodarstwa.
Część internautów w komentarzach nie kryje swoich domysłów i dopatruje się ukartowania takiego scenariusza, a także tendencyjnych zachowań prowadzących. Co sądzi o tym Janosik?
Nie rozumiem tego, że niektórzy widzowie cisną te siostry, że one mają jakieś werdykty i tak dalej, gdzie one są tak naprawdę tylko prowadzącymi i tam egzekwują to co dobre, to co złe
W rozmowie z Party.pl Łukasz wyznał też, że poza kamerami Krawczyńskie doceniane są za swoją pozytywną energię oraz humor, podkreślając, że ich poważna strona ukazywana w programie jest częścią ich pracy.
Prywatnie też są spoko, wesołe bardzo, zabawne, mega fajne poczucie humoru. A to, że czasem są takie poważne w programie? Taką mają rolę. Jak trzeba, to są poważne. Taką mają pracę. Na co dzień normalnie to są bardzo wesołe dziewczyny i pełne energii
Janosik przyznał, że zdrada Agnieszki mocno go zabolała, a głos oddany przez nią podczas Rady Farmy był dla niego jak cios prosto w serce. W naszej rozmowie powiedział wprost, kim z uczestników zaskoczył się najbardziej już po programie. Jesteście ciekawi, jacy naprawdę są uczestnicy "Farmy" poza kamerami? Posłuchajcie tylko Janosika w wideo powyżej.
Zobacz także:
- Janosik na lajwie po odcinku "Farmy". Nagle wydało się, że nie jest sam
- Janosik odpadł z "Farmy". W "Halo tu Polsat" nie był sam: "Poznaliśmy się na weselu"
