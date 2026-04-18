Eliminacja Janosika z "Farmy" dla wielu widzów jest szokiem. Nie ukrywają swojej frustracji i licznie komentują odcinek w mediach społecznościowych. Tuż po tym, jak pokazano, że Janosik musi opuścić "Farmy", uczestnik zabrał głos w sieci. Odniósł się m. in. do zachowania Agnieszki.

Janosik o odejściu z "Farmy"

Za nami 45. odcinków "Farmy". To najdłużej trwająca edycja w historii programu, a widzowie już zdążyli się przyzwyczaić do uczestników. Dla wielu to właśnie Janosik był kandydatem do finału. O jego mocnej pozycji rozmawiali nie tylko widzowie ale także sami uczestnicy na "Farmie", więc kiedy przydarzył się przegrany przez niego pojedynek, skorzystali z okazji, by się go pozbyć. Janosik z transmisji na żywo na kanale "Farmy" podsumował, to co go spotkało:

Uczucia wróciły po tym czasie. Po tym odcinku czuję te emocje, to wszystko wraca na nowo. Co Paulina czuje, no jest tak... Wcześniej tego nie widziałam, więc mocniej mnie uderzyło na nowo. Jeszcze bardziej mi smutno teraz.

Odniósł się również do swojej porażki w pojedynku :

Niby tylko minuta albo aż minuta, ale trzeba to wziąć na klatę. Stało się, jak stało.

Zapytany o sojusz z Wikingami, odparł:

(...) Jak widać w ostatnich odcinkach, sojusz się unieważnił i jednak jest nieaktualny. Jednak wszyscy postawili na mnie, żeby mnie wyeliminować. Taka gra. (...) Z tego, co widziałam, jednak byłem większym zagrożeniem niż pozostali do nominacji. Była okazja, żeby się mnie pozbyć to się pozbyli.

Janosik z "Farmy" ma żal do Agnieszki? "Zdrada mnie zabolała"

Agnieszka z "Farmy" była w ogniu krytyki, po odpadnięciu Janosika z show. Widzowie mieli jej wiele za złe, a w szczególności złamanie słowa danego Łukaszowi. Jak do całej sytuacji z Agnieszką i tego, co działo się pomiędzy nimi na "Farmie" podchodzi sam Janosik?

Z Agnieszką nie wszystko było widać, ale mieliśmy naprawdę dobre relacje, trzymaliśmy się ze sobą, dlatego też tak poniekąd ''zdrada'' mnie zabolała, bo cały czas czułem, że Agnieszka jest ze mną i z Akselem tutaj. Ale jak mówię... ja w pewnym czasie zapomniałem, że jesteśmy w programie, czułem się jak na jakimś obozie harcerskim, a tutaj każdy myśli o taktyce, więc stało się jak się stało.

Podkreślił:

Nie mam do nikogo urazy, ja się trochę zatraciłem w tym wszystkim. (...) Wyszło jak wyszło. Program to program, a relacje to relacje i tyle w temacie.

Dodał również, że przez to ile dni spędził na "Farmie" z uczestnikami, zżył się z nimi nawet bardziej niż niejedna rodzina.

Trochę widzowie muszą nas zrozumieć.

Zobacz także: