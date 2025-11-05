Kiedy z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, emocje wśród internautów i widzów były ogromne. Część z nich stanęła w obronie aktora i tancerki, twierdząc, że werdykt jest niesprawiedliwy, inni zarzucali parze zbyt mocne epatowanie swoimi uczuciami na antenie. O komentarz poprosiliśmy Dodę, która jest wierną fanką show Polsatu. Artystka rzuca nowe światło na sprawę.

Doda: "Żyjemy w państwie bardzo samotnych serc"

Marcin Rogacewicz, serialowy "Komisarz Alex", oraz Agnieszka Kaczorowska weszli do programu "Taniec z Gwiazdami" nie tylko jako taneczna para, ale i ta w życiu. Niemal każdy ich taniec był pełen namiętności, a na parkiecie nierzadko opowiadali swoją miłosną historię. Czułości nie brakowało również po, kiedy np. wychodzili ze studia wtuleni w siebie.

Nie wszystkim widzom podobało się takie zachowanie. W rozmowie z Party.pl Doda, która jest fanką programu, mówi wprost:

Zdaję sobie sprawę, że ich rodzaj ekspresji uczucia, może być drażniący. Zwłaszcza, że żyjemy w państwie bardzo samotnych serc, ludziom, którym nawet już aplikacje nie pomagają, żeby być w związku. Codziennie są trzy rozwody, więc jak chcecie znaleźć chłopaka, dziewczynę, to pod sąd. Codziennie z trzech nowych singli i singielek wychodzi. Takie zbytnie eksponowanie czy epatowanie uczuciami, w miejscu, gdzie jest konkurs i są pary taneczne, może to być drażniące, jest to dziwne, może to być cringe.

Na sytuację pary artystka spojrzała również z innej strony!

Doda o Kaczorowskiej i Rogacewiczu: "To wzbudza emocje, jest to jakieś"

Doda jest w show-biznesie od ponad 20 lat, więc wie, co z perspektywy producenta wzbudza największe zainteresowanie, a co za tym idzie - oglądalność:

Ale! To wzbudza emocje, jest to jakieś! Oni nie są w prawdziwym konkursie tanecznym i nie jako nauczyciele dzieci, klasy od jeden do pięciu, tylko w programie rozrywkowym, gdzie ma być show, ma być klikalność i mają być komentarze! Są dziwni, bo są. Jedno jest aktorem, drugie jest tancerką, to jest normalne, są dziwni, bo są w show biznesie. I ja to rozumiem, dla mnie to jest dziwne, ale mi to robi emocje, to robi zasięg, jako producent byłabym zachwycona! przekonuje Doda

