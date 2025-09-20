Katarzyna Miller o tym, że nie zostanie mamą, wiedziała już jako mała dziewczynka. Decyzję podjęła na podstawie relacji ze swoją matką, które nie były najcieplejsze. W wywiadzie z Joanną Racewicz, w ramach formatu "Własnym głosem", znana psycholożka mówi:

Ja szanuję tą małą Kasię trzyipółletnią bardzo. W ogóle szanuję moje życie i moją historię. Szanuję też moją mamę, pomimo wszystko przecież i ją uznaję za osobę interesującą i taką, która dużo mi dała, natomiast no dużo mi też spaskudziła, ale wiesz, poradziłam sobie.

To dlatego Katarzyna Miller nie ma dzieci

Katarzyna Miller już jako trzyipółletnia dziewczyna wypowiedziała na głos zdanie, na które trzeba znaleźć sporo odwagi: "Nie będę mieć dziecka".

Ono bolało, powiem ci, nie wtedy, jak już je mówiłam. Ono bolało przez lata, przez lata mojego rozwoju, kiedy ja się barowałam z czymś takim. Czy to było tak, że ja dostałam od niej za mało tego, co mnie było potrzeba, czyli że mnie nie czytała, rozumiesz, nie rozumiała mnie, czy jednak była osobą, która nie mogła swojej córki pokochać. Bo ja już wiem, że kobiety, które siebie nie kochają, nie kochają córek. mówi Katarzyna Miller w rozmowie z Joanną Racewicz

