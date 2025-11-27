Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" była wyjątkowo zacięta. Już na wczesnym etapie można było wyczuć wyraźny podział sympatii widzów. Zapytaliśmy Jacka Jeschke o szczegóły dotyczące programu. Wyjawił nam szczerze, co sądzi o przybranej taktyce Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.

Jacek Jeschke o Agnieszcze Kaczorowskiej i Marcnie Rogacewiczu

Jacek Jeschke w rozmowie z naszą reporterką zapytany został o relacje Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w "TzG". Tancerze szczerze odpowiedział, że sądzi, iż zachowanie podczas programu pary numer 7 było formą pewnej promocji. Dodał również, że fajnie, że Agnieszka i Marcin tańczyli razem i że zapewne było tancerce dużo łatwiej, jeśli chodzi o połączenie pary.

To była fajna para, fajne emocje pokazywała, ale tego było za mało, jak na jubileuszową edycję. Marcin tańczył fajnie. Nie najlepiej. Ten program jest tak nieprzewidywalny. Jednego odcinka można dostać 10 punktów, kolejnego 1 punkt - wyjawił nam Jacek Jeschke.

Myślę, że to był moment delikatnego potknięcia. Może technicznego, może jeżeli chodzi o zmęczenie materiału. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Też byli ciekawą parą, ale wygrał Bagi - dodał tancerz.

