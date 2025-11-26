Wielkie emocje towarzyszyły widzom podczas finału 17. edycji "Tańca z gwiazdami" produkowanego przez Telewizję Polsat. Po wielu tygodniach tanecznych zmagań zwycięstwo przypadło Mikołajowi "Bagiemu" Bagińskiemu i Magdzie Tarnowskiej. Tuż za nimi, na drugim miejscu, uplasowali się Maurycy Popiel i Sara Janicka. Na trzecim miejscu podium znaleźli się Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Niespodzianką była eliminacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy pożegnali się z programem już w siódmym odcinku. Kontrowersje nie opuściły programu aż do samego końca, a emocje wciąż nie opadły.

Sara Janicka zdradza kulisy programu Polsatu

Pomimo finałowego sukcesu, Sara Janicka odniosła się również do sytuacji za kulisami show. W rozmowie z portalem Kozaczek ujawniła, że skupiła się na pracy z Maurycym Popielem i nie uczestniczyła w relacjach z innymi parami.

Ja jestem bardzo skupioną osobą na swojej pracy, jestem bardzo zadaniowa. My z Maurycym skupialiśmy się na tym, co robimy na sali, przecinaliśmy się z niektórymi (...), akurat z parą, o której mowa, trenowaliśmy w innym miejscu, także się nie przecinaliśmy - przyznała Janicka.

Zapytana o to, czy była świadkiem napięć wśród innych uczestników, odpowiedziała wymijająco:

Nie jestem w stanie stwierdzić, jak to wyglądało.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - kontrowersje bez komentarza

Dużo emocji wzbudziła para Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Sportsmenka, która dotarła do półfinału, była często komentowana w mediach nie tylko z powodu swoich występów, ale też domniemywanych napięć z partnerką taneczną. Sara Janicka, zapytana o tę relację, zdecydowanie odmówiła komentarza: "Zachowam to dla siebie" - powiedziała, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając, że między Zillmann a Lesar iskrzyło nie tylko na parkiecie.

Chociaż Sara Janicka nie odniosła się bezpośrednio do pogłosek o konflikcie, okazała zrozumienie wobec sportowej przegranej Katarzyny Zillmann.

Ja miałam to ogromne szczęście, że dwa razy doczekałam się finałowego tańca (...) i domyślam się, że dla sportowca, jakim jest Kasia (...) ten półfinał boli najbardziej w kontekście 'odpadanki'. Bo to jest o krok – przyznała tancerka.

Słowa Janickiej podkreślają, że emocjonalny koszt odpadnięcia z programu tuż przed finałem może być ogromny, zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do rywalizacji i walki o medale.

