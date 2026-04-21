Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak planują w 2026 roku stanąć na ślubnym kobiercu, a przygotowania do uroczystości nabierają coraz większego tempa. Para dba o każdy szczegół, aby ten wyjątkowy dzień przebiegł dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. Celebryta w rozmowie z nami uchylił rąbka tajemnicy na temat organizacji ceremonii i zdradził, czy planują dopuścić kamery do tak ważnego wydarzenia.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, którzy poznali się w programie "Prince Charming", od kilku lat tworzą szczęśliwy i stabilny związek. Ich relacja szybko przerodziła się w poważne uczucie - para zaręczyła się w 2024 roku podczas wyjazdu do Włoch, a od tego czasu intensywnie przygotowuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu.

Jak wynika z medialnych doniesień, zakochani planują ślub w 2026 roku, a ceremonia ma odbyć się za granicą - najprawdopodobniej w Portugalii, która okazała się najbardziej dogodnym rozwiązaniem organizacyjnym i formalnym. Jacek Jelonek ujawnił nam szczegóły ślubu z Oliwerem Kubiakiem - w rozmowie z naszą reporterką celebryta zdradził również, czy zamierza zaprosić na swój ślub… telewizję.

Jest to na naszej liście, natomiast pomyśleliśmy, że może fajnie by było otworzyć nasz kanał YouTube i to wszystko jednak pokazać na naszym YouTube. Nie mówimy nie, nie mówimy tak, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu ujawnił Jelonek.

