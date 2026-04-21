Jacek Jelonek zaprosi kamery na swój ślub z ukochanym? Zaskoczył wyznaniem
Jacek Jelonek udzielił nam ostatnio wywiadu, w którym uchylił rąbka tajemnicy na temat przygotowań do swojego ślubu. Czego możemy się spodziewać na uroczystości gwiazd "Prince Charming"? Posłuchajcie koniecznie naszej rozmowy. Jelonek zaprosi na uroczystość kamery telewizyjne?
Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak planują w 2026 roku stanąć na ślubnym kobiercu, a przygotowania do uroczystości nabierają coraz większego tempa. Para dba o każdy szczegół, aby ten wyjątkowy dzień przebiegł dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. Celebryta w rozmowie z nami uchylił rąbka tajemnicy na temat organizacji ceremonii i zdradził, czy planują dopuścić kamery do tak ważnego wydarzenia.
Jacek Jelonek o przygotowaniach do ślubu
Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, którzy poznali się w programie "Prince Charming", od kilku lat tworzą szczęśliwy i stabilny związek. Ich relacja szybko przerodziła się w poważne uczucie - para zaręczyła się w 2024 roku podczas wyjazdu do Włoch, a od tego czasu intensywnie przygotowuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu.
Jak wynika z medialnych doniesień, zakochani planują ślub w 2026 roku, a ceremonia ma odbyć się za granicą - najprawdopodobniej w Portugalii, która okazała się najbardziej dogodnym rozwiązaniem organizacyjnym i formalnym. Jacek Jelonek ujawnił nam szczegóły ślubu z Oliwerem Kubiakiem - w rozmowie z naszą reporterką celebryta zdradził również, czy zamierza zaprosić na swój ślub… telewizję.
Jest to na naszej liście, natomiast pomyśleliśmy, że może fajnie by było otworzyć nasz kanał YouTube i to wszystko jednak pokazać na naszym YouTube. Nie mówimy nie, nie mówimy tak, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu
Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo.
Zobacz także:
- Jacek Jelonek i jego ukochany przekazali wspaniałe wieści. To już! Sypią się gratulacje
- Ukochany Jacka Jelonka mierzy się z chorobą. Podzielił się przykrymi szczegółami
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.