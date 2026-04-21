Gdy w 2021 roku na antenie TVN zadebiutował program "Prince Charming", w sieci zawrzało. Trzynastu pewnych siebie przystojniaków walczyło wtedy o względy i serce charyzmatycznego modela - Jacka Jelonka. Ostatecznie po wielu randkach, wymownych gestach, spojrzeniach i płomiennych pocałunkach, to Oliwer Kubiak zawrócił w głowie tytułowemu "księciu". Dziś, gdy od tych wydarzeń minęło już pięć lat, panowie wciąż tworzą kochającą się i zgraną parę, która niebawem powie sobie "tak". W rozmowie z naszą reporterką Jacek Jelonek zdradził szczegóły swojego ślubu, którego data zbliża się wielkimi krokami.

Od czasu premiery "Prince Charming" zarówno Jacek Jelonek, jak i jego ukochany - Oliwer Kubiak - na dobre zadomowili się w polskim show biznesie. Podczas gdy Oliwer realizuje się jako influencer i prezenter związany z "Dzień Dobry TVN", Jacek Jelonek prężnie rozwija swoją karierę w modelingu. W 2022 roku Jelonek zatańczył u boku Michała Danilczuka w "Tańcu z Gwiazdami", zajmując drugie miejsce i przegrywając w finale z Iloną Krawczyńską i Robertem Rowińskim. Od tego czasu model chętnie pojawia się na widowni tanecznego hitu Polsatu, udzielając za kulisami wywiadów na temat show, ale też swojego prywatnego życia. Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z naszą reporterką, Jacek Jelonek otworzył się na temat swojego związku.

Niedawno Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak przekazali radosne wieści, świętując 4. rocznicę poznania się. Para poznała się w 2021 roku na planie "Prince Charming", a w lipcu 2023 roku zaręczyła się. Teraz przed zakochanymi kolejne wielkie wydarzenie - gwiazdorzy TVN-u niebawem powiedzą sobie "tak".

Przygotowujemy się do ślubu, który już będzie w tym roku. Tak, na pewno to będzie sierpień i teraz tak naprawdę jesteśmy w fazie wybierania, znaczy dogrywania ostatecznej daty, dopinania listy gości, wybierania lokalizacji, a co za tym idzie i całego menu i tak dalej - zdradził w rozmowie z Party.pl Jacek Jelonek.

Jak zdradził nam Jacek Jelonek, choć zaręczyli się we Włoszech, wraz z Oliwerem Kubiakiem wezmą ślub w Portugalii.

Ze względów prawnych i tego, że chcielibyśmy, aby nasz związek był legalny, jeżeli chodzi o wyrok TSUE, Włochy odpadają, bo tam jest tylko związek partnerski, Hiszpania wymaga rezydencji przynajmniej jednego z nas przez dwa miesiące, co jest na razie niewykonalne. Tak naprawdę Portugalia jest jedyną destynacją, która jest na tyle blisko, że możemy pokonać ją drogą lądową, bo musimy zabrać naszego psa i też w miarę bardzo łatwo, jeżeli chodzi o organizację całej ceremonii i całe przejście, jeżeli chodzi o papierologię, więc stanęło na Portugalii. - dodał.

