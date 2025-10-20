Ukochany Jacka Jelonka mierzy się z chorobą. Podzielił się przykrymi szczegółami
Reporter „Dzień dobry TVN”, Oliwer Kubiak, szczerze opowiedział o swojej walce z chorobą. Diagnozę usłyszał dopiero po piątej wizycie u lekarza. Opowiedział o swoim życiu z chorobą, przyznając z trudem, że najgorzej znosi ją jesienią.
Oliwer Kubiak zmaga się z chorobą
W rozmowie z redakcją Jastrząb Post dziennikarz wyznał, że zmaga się na co dzień z łuszczycą - niezakaźną, jednak nieuleczalną chorobą zapalną skóry. Długo mierzył się z jej objawami, nie znając przyczyny. Diagnoza została postawiona dopiero podczas piątej wizyty u lekarza.
Na początku było bardzo trudno, bo dopiero za piątą wizytą u lekarza dowiedziałem się, co to jest. To było jeszcze na studiach. Chodziłem na zajęcia z basenu, ale przestałem, co wpłynęło na moje sportowe życie. Teraz jest ok, bo już bardziej znam swoją skórę
Jak Oliwer Kubiak radzi sobie na co dzień?
Choroba zmusiła Kubiaka do całkowitej zmiany stylu życia i przyzwyczajeń. Jak sam mówi, musiał nauczyć się żyć z delikatną skórą i dostosować swoją pielęgnację do wymagań schorzenia.
Mam bardzo delikatną skórę i kiedy jest jesień, to (...) moja skóra, niestety, trochę wariuje. Muszę używać kosmetyków, które są delikatne i mają dużo naturalnych składników. Jest to czasem trudne, nie można pić za dużo kawy, alkoholu i się stresować, a że lubię kawę i dużo się stresuję, to muszę o nią dbać jeszcze bardziej
Jak sam zauważa, jego stan zdrowia pogarsza się znacznie w okresie jesiennym. Wtedy to objawy łuszczycy stają się bardziej widoczne i trudniejsze do opanowania. Z kolei lato działa na jego korzyść – promienie słoneczne przynoszą skórze ulgę. W chłodniejsze miesiące Kubiak stara się ukryć zmiany skórne makijażem.
Latem jest ok wychodzę na słońce, opalę się i jest spoko, za to jesienią jest gorzej i trzeba to przykrywać trochę makijażem, w czym nie jestem dobry i często to widać, ale już się przyzwyczaiłem
Szczere wyznanie Oliwera Kubiaka rzuca światło na mało znany problem, jakim jest łuszczyca wśród znanych osób. Dziennikarz zdecydował się przełamać tabu i mówić o swojej chorobie głośno, by zwiększyć świadomość społeczną i pomóc innym w podobnej sytuacji.
