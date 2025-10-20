Oliwer Kubiak, znany z programu „Dzień dobry TVN” oraz jako narzeczony Jacka Jelonka, po raz pierwszy publicznie opowiedział o swojej walce z nieuleczalną chorobą. Przez długi czas nie miał o niej pojęcia, a by poznać diagnozę musiał odbyć kilka wizyt lekarski. "Jesienią jest gorzej i trzeba to przykrywać trochę makijażem" - wyznał.

Oliwer Kubiak zmaga się z chorobą

W rozmowie z redakcją Jastrząb Post dziennikarz wyznał, że zmaga się na co dzień z łuszczycą - niezakaźną, jednak nieuleczalną chorobą zapalną skóry. Długo mierzył się z jej objawami, nie znając przyczyny. Diagnoza została postawiona dopiero podczas piątej wizyty u lekarza.

Na początku było bardzo trudno, bo dopiero za piątą wizytą u lekarza dowiedziałem się, co to jest. To było jeszcze na studiach. Chodziłem na zajęcia z basenu, ale przestałem, co wpłynęło na moje sportowe życie. Teraz jest ok, bo już bardziej znam swoją skórę

Jak Oliwer Kubiak radzi sobie na co dzień?

Choroba zmusiła Kubiaka do całkowitej zmiany stylu życia i przyzwyczajeń. Jak sam mówi, musiał nauczyć się żyć z delikatną skórą i dostosować swoją pielęgnację do wymagań schorzenia.

Mam bardzo delikatną skórę i kiedy jest jesień, to (...) moja skóra, niestety, trochę wariuje. Muszę używać kosmetyków, które są delikatne i mają dużo naturalnych składników. Jest to czasem trudne, nie można pić za dużo kawy, alkoholu i się stresować, a że lubię kawę i dużo się stresuję, to muszę o nią dbać jeszcze bardziej

Jak sam zauważa, jego stan zdrowia pogarsza się znacznie w okresie jesiennym. Wtedy to objawy łuszczycy stają się bardziej widoczne i trudniejsze do opanowania. Z kolei lato działa na jego korzyść – promienie słoneczne przynoszą skórze ulgę. W chłodniejsze miesiące Kubiak stara się ukryć zmiany skórne makijażem.

Latem jest ok wychodzę na słońce, opalę się i jest spoko, za to jesienią jest gorzej i trzeba to przykrywać trochę makijażem, w czym nie jestem dobry i często to widać, ale już się przyzwyczaiłem

Szczere wyznanie Oliwera Kubiaka rzuca światło na mało znany problem, jakim jest łuszczyca wśród znanych osób. Dziennikarz zdecydował się przełamać tabu i mówić o swojej chorobie głośno, by zwiększyć świadomość społeczną i pomóc innym w podobnej sytuacji.

fot: Artur Zawadzki/REPORTER

