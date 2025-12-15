Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się na planie programu "Prince Charming" w 2021 roku i od tej pory tworzą szczęśliwą parę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali fanom, że właśnie mija czwarta rocznica finału popularnego show, gdzie narodziła się ich miłość. Fani nie szczędzą celebrytom życzliwych słów w komentarzach.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak - historia związku

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w 2021 roku na planie programu "Prince Charming". Choć po zakończeniu nagrań musieli jeszcze przez pewien czas ukrywać swoją relację, wszystko zmieniło się wraz z emisją finału show. To właśnie wtedy oficjalnie ogłosili, że są parą, czym wzbudzili ogromne zainteresowanie i sympatię widzów. Od tamtej pory ich związek rozwija się w świetle reflektorów, a oni sami stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par jednopłciowych w polskim show-biznesie.

Jakiś czas temu ich relacja wkroczyła na kolejny etap - Oliwer oświadczył się Jackowi, wręczając mu pierścionek zaręczynowy. Para planuje ślub za granicą poprzez sformalizowanie związku partnerskiego. Jacek i Oliwer chętnie dzielą się w mediach społecznościowych nie tylko planami ślubnymi, ale także codziennością i kulisami wspólnego życia, pokazując autentyczność, bliskość i wzajemne wsparcie, które są fundamentem ich relacji. Ostatnio przekazali fanom radosne wieści.

Jelonek i Kubiak świętują rocznicę "Prince Charming"

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak świętują wyjątkową okazję związaną z programem "Prince Charming". Na Instagramie opublikowali wspólny post, w którym przekazali fanom radosne wieści - właśnie mija czwarta rocznica finału show. To właśnie w tym momencie ich relacja ujrzała światło dzienne, a uczucie, które narodziło się na planie programu, przerodziło się w piękną historię miłości trwającą do dziś.

Dokładnie cztery lata temu miał miejsce final Prince Charming - a my mogliśmy przestać się ukrywać napisali pod rozczulającym filmikiem.

Fani zareagowali ogromnym entuzjazmem, zasypując parę serdecznymi komentarzami.

Od początku programu byłam za Wasze parą i cudownie, że jesteście razem i cieszycie się sobą i życiem

Wasza miłość to jest coś tak pięknego. Samo dobro

Obserwuję was od samego początku i dalej niezmiennie uwielbiam pisali fani Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka.

