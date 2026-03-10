Izabella Miko nie ukrywa, że jej przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych ubolewają nad tym, że nie mogą głosować na nią w polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Czy aktorka nie obawia się, że jej zagraniczna kariera nie przełoży się na wsparcie widzów w polsatowskim show?

Izabella Miko boi się o głosy w "TzG"?

Wiadomo już, które pary awansowały do trzeciego odcinka "TzG". Nieoficjalnie ujawniono także wyniki głosowania telewidzów po drugim odcinku. Z informacji Pudelka, dowiadujemy się, że na największe wsparcie mogli liczyć Piotr Kędzierski, Sebastian Fabijański i Mateusz Pawłowski. Dużą sympatią widzów cieszą się także Paulina Gałązka, Gamou Fall czy Natsu.

Izabella Miko na co dzień mieszka w Los Angeles. Jej przyjaciele i fani zza Oceanu nie mogą pomóc jej w głosowaniu, czy obawia się swojej obecności w show w kolejnych etapach wyścigu po "Kryształową Kulę"?

Pomyślałam sobie, że tak, ok. Ale jestem tutaj nie tylko dla tych głosów. Nawet jak będziemy w trzech odcinkach to światełko, które ja mam w sobie i może przez nasze tańce to światełko trafi do serc widzów, bo bardzo w to wierzę, że jesteśmy energią i to wszystko przechodzi to jest dla mnie ok, wystarczy. Ja nie mam wpływu na wiele rzeczy, jedyne co możemy robić, to tworzyć coś ciekawego, co poruszy.

Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" zwierzyła się nam również z tego, jak wspierają ją przyjaciele z Polski, jak i zza granicy. Zobaczcie naszą nową rozmowę.

Zobacz także: