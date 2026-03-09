Sebastian Fabijański w rozmowie z Party.pl zabrał głos po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Aktor przed kamerą odpowiedział na pytanie, czy zdarzyło się, że chciał wyjść z sali treningowej i walnąć drzwiami. Sebastian Fabijański zdradził przy okazji, jak jego mama skomentowała jego występ.

Sebastian Fabijański szczerze o swojej mamie i treningach do "Tańca z Gwiazdami"

W minioną niedzielę widzowie Polsatu zobaczyli drugi odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W tanecznym show znów nie zabrakło ogromnych emocji i efektownych występów. Wśród par, które zaprezentowały się na parkiecie byli Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Tym razem para zatańczyła ogniste tango, które mocno zaskoczyło jurorów. Po występie Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami" rozpętała się burza, a fani nie mogli uwierzyć, że aktor otrzymał taką punktację.

Tuż po zakończeniu drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami" reporterka Party.pl rozmawiała z Sabastianem Fabijańskim. Aktor zdradził, czego nigdy nie zamierza zrobić podczas treningów do programu. Nie będzie trzaskania drzwiami i wychodzenia z sali treningowej.

Wydaje mi się, że bardzo istotne jest to żeby powściągać takie rzeczy i żeby nie dawać sobie przyzwolenia takiego żeby wychodzić, trzaskać drzwiami bo to jest bez szacunku do partnera, to jest jakiś taki rodzaj manifestacji ego, że ja mam prawo wyjśc i trzasnąć drzwiami wyznał aktor.

Przy okazji Sebastian Fabijański skomentował również obecność mamy na widowni "Tańca z Gwiazdami" i ujawnił, dlaczego jego mama w ogóle zdecydowała się pojawić na nagraniu emitowanym przed występem syna. Nagle zdradził, co usłyszał od niej po swoim występie, za który otrzymał 30 punktów od jurorów.

Po występie powiedziała ''super Sebastian, że te 30 punktów bo wiesz, to jest ważne żeby ludzie widzieli i żeby ludzie stanęli w obronie, że ci należy się więcej''. I moja mama powiedziała, że to jest właśnie super

Zobaczcie nasz materiał wideo i posłuchajcie, co jeszcze powiedział nam Sebastian Fabijański.

