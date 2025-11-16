"Taniec z Gwiazdami" już od dwudziestu lat przyciąga widzów przed telewizory. W tanecznym show wystąpiła cała plejada największych sław, które walczyły o Kryształową Kulę. W programie już od pierwszej edycji w fotelu jurorskim zasiada Iwona Pavlović. Teraz jurorka wzięła z kolei udział w programie Joanny Racewicz "Własnym głosem" i odpowiedziała na pytanie, czy jako "Czarna Mamba" może pozwolić sobie na najostrzejsze komentarze w "TzG". Padła szczera odpowiedź.

Iwona Pavlović szczerze o uczestnikach "Tańca z Gwiazdami"

Joanna Racewicz w programie "Własnym głosem" rozmawiała już z wieloma wyjątkowymi kobietami. Niedawno jej gościem była Urszula Dudziak, która opowiedziała o zdradzie męża, śmierci ukochanego i poważnej chorobie. Teraz z kolei Joanna Racewicz zaprosiła do studia Iwonę Pavlović. Słynna "Czarna Mamba" z "Tańca z Gwiazdami" podczas wywiadu zabrała głos w sprawie swoich - dość często ostrych - komentarzy na temat występów uczestników show. Czy może powiedzieć w programie wszystko? Pavlović zaskoczyła komentarzem i zdradziła pewną tajemnicę.

Zawsze staram się być w zgodzie ze sobą, staram się nie oceniać ludzi. Jak zliża się edycja my od produkcji dostajemy takiego maila, co, kto robi, kim jest. W ogóle nie czytam go. Ja nie wiem, co ci ludzie robią. Oczywiście, że jednych znam z ekranu, drugich bo śpiewają, trzecich bo coś, ale nie czytam ich CV w ogóle, do końca edycji. ujawniła jurorka ''Tańca z Gwiazdami''.

Jurorka jako przykład dała Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego z najnowszej edycji show.

Na przykład Bagi, który teraz występuje - do dzisiaj nie wiem, co on tak szczerze mówiąc robi

Co jeszcze powiedziała Iwona Pavlović? Zobaczcie materia wideo, a całą rozmowę z jurorką znajdziecie na naszym kanale na YouTube.

