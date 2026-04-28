Beata Tyszkiewicz przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, a jej nazwisko działało jak magnes niezależnie od tego, czy mowa o premierach, festiwalach czy telewizji. W 2017 roku aktorka przeszła zawał mięśnia sercowego, a rok później oficjalnie wycofała się z życia publicznego. Od tamtego momentu przestała pojawiać się zarówno na ekranie, jak i w przestrzeni medialnej. Co na temat relacji z Beatą Tyszkiewicz zdradza jurorka "Tańca z Gwiazdami" Iwona Pavlović?

Beata Tyszkiewicz od lat pozostaje w cieniu show biznesu

Beata Tyszkiewicz niezmiennie kojarzy się z tytułami, które dla wielu osób są klasyką, jak "Popioły" czy "Lalka", a młodsi widzowie pamiętają ją przede wszystkim z roli jurorki programu "Taniec z Gwiazdami". Do tego dochodzi życiorys, który od zawsze rozpalał ciekawość. W końcu aktorka była trzykrotnie zamężna, m.in. z Andrzejem Wajdą, z którym ma córkę Karolinę.

Jak wiadomo, Beata Tyszkiewicz była uwielbianą jurorką "Tańca z Gwiazdami". Jej odejście z programu wiązało się z ogromnymi emocjami, a w jubileuszowej edycji produkcja "Tańca z Gwiazdami" przygotowała dla aktorki Kryształową Kulę. Od czasu zniknięcia z przestrzeni publicznej aktorka nie komentuje swojego życia prywatnego, nie występuje i nie bierze udziału w wydarzeniach. W praktyce oznacza to jedno, że każda, nawet krótka informacja o aktorce natychmiast przyciąga uwagę.

Iwona Pavlović o kontakcie z Beatą Tyszkiewicz

Iwona Pavlović przez wiele lat zasiadała w jury razem z Beatą Tyszkiewicz. W rozmowie z reporterką Party.pl ujawniła prawdę o relacji z Beatą Tyszkiewicz. Nadal mają kontakt?

Nawet nie śmiem tego nazywać kontaktem. Składamy sobie życzenia świąteczne i urodzinowo- imieninowe. To jest taki kontakt... nazwałabym go krótki, smsowy, ale ja go sobie bardzo cenię, ponieważ wiem, że Beatka nie chce kontaktować się z różnymi osobami. (...) Dla mnie jest to wielkie wyróżnienie. - wyznała Iwona Pavlović

W materiale wideo obejrzycie całą rozmowę z Iwoną Pavlović na temat Beaty Tyszkiewicz.

Zobacz także:

