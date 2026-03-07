Nie jest tajemnicą, że życiowa droga Ilony Felicjańskiej nie zawsze była usłana różami. Znana modelka przez lata zmagała się z uzależnieniem, które odcisnęło piętno zarówno na jej karierze, jak i przede wszystkim na życiu prywatnym. W rozmowie z naszą reporterką szczerze opowiedziała o trudnych doświadczeniach związanych z walką z nałogiem.

Ilona Felicjańska ma za sobą trudne chwile

Problemy Ilony Felicjańskiej z uzależnieniem stały się szeroko komentowane w mediach w 2010 roku, gdy modelka pod wpływem alkoholu spowodowała wypadek samochodowy. Badanie wykazało wówczas ponad dwa promile alkoholu we krwi, a sprawa zakończyła się wyrokiem w zawieszeniu. To wydarzenie było dla niej przełomowe - w kolejnych wywiadach publicznie przyznała, że zmaga się z chorobą alkoholową i potrzebuje pomocy. W następnych latach kilkakrotnie podejmowała terapię i trafiała na odwyk, próbując uporządkować swoje życie i wrócić do trzeźwości.

Modelka wielokrotnie opowiadała o mechanizmach uzależnienia i o tym, jak bardzo wpływało ono na jej codzienność. Przyznawała, że choroba potrafiła skłaniać ją do szukania pretekstów, by wyjść z domu i kupić alkohol, a nawet ukrywać picie przed bliskimi. Podkreślała też, że walka z nałogiem była długim i trudnym procesem, w którym pojawiały się nawroty. Z czasem zaczęła jednak otwarcie mówić o swojej historii, chcąc pokazać innym, że uzależnienie jest chorobą wymagającą leczenia i wsparcia.

Ilona Felicjańska o walce z uzależnieniem

Podczas spotkania prasowego promującego program "Królowa przetrwania" Ilona Felicjańska znalazła chwilę, by porozmawiać z nami nie tylko o samym show, ale także o znacznie bardziej osobistych sprawach. W rozmowie z naszą reporterką odniosła się do swojego uzależnienia i zdradziła, czy mówienie o nim publicznie wciąż jest dla niej trudne.

Nie, ja już się tego nie boję. Ja się śmieję, że nie jestem anonimową alkoholiczką i nigdy nie byłam zaczęła.

