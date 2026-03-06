Premiera nowego sezonu "Królowej przetrwania" szerokim echem odbiła się w mediach. Choć pierwszy odcinek telewizyjnego show, w którym uczestniczki walczą o przetrwanie w dżungli na Sri Lance, pokazał widzom ogrom emocji, kłótni, a także wzruszeń, okazuje się, że relacje uczestniczek z konferencji promującej program są równie ciekawe. W rozmowie z nami Sofi Sivokha zdradziła, jak dogadywała się z innymi uczestniczkami, nie szczędząc szczerych słów o Izabeli Macudzińskiej.

Sofi Sivokha o relacji z Izabelą Macudzińską

Podczas ostatniej konferencji promującej nowy sezon "Królowej przetrwania" przeprowadziliśmy wywiady z uczestniczkami najnowszej edycji uwielbianego show. W jednej z rozmów Izabela Macudzieńka, która opowiedziała nam o kryzysie w swoim związku, przyznała, że osobą, z którą najlepiej dogadywała się na planie programu, była Sofi Sivokha - influencerka kojarzona przede wszystkim jako dziewczyna Wojciecha Goli. Nasza dziennikarka postanowiła potwierdzić tę informację po drugiej stronie. Po pytaniu o Macudzińską Sofi odpowiedziała krótko ale dosadnie: "Potwierdzam".

Sofi Sivokha szczerze o różnicy wieku między nią a Macudzińską

W dalszej części rozmowy Sofi wypowiedziała się też na temat różnicy wieku między nią a Macudzińską. Młoda influencerka ma obecnie 21 lat, z kolei gwiazda z "Królowych życia" 42. Zapytana, czy jest to odczuwalne w ich relacji, szczerze opowiedziała, jak czuła się przy Izie podczas programu.

Nie, ja na to w ogóle tak nie patrzę. W ogóle Iza nie zachowuje się na swój wiek. Jest bardzo dojrzałą kobietą, bardzo mądrą, ale mi się wydaje, że ona się dogada z każdą osobą wyznała Sofi.

Sofi zdradziła nam też, czy z kimś poza Izą udało jej się utrzymać dobry kontakt w programie. Wprost wspomniała też, że z niektórymi uczestniczkami miała nie zamienić ani słowa.

