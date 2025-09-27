Ile Doda zagrała koncertów w ciągu dnia? Tylko u nas zdradziła swój rekord
Doda od lat utrzymuje się w topce najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich artystek. Nic więc dziwnego, że jej fani wciąż zadają sobie pytanie, ile koncertów w ciągu jednego dnia zagrała wokalistka. Tylko u nas Doda zdradziła prawdę.
Podczas ostatniego wernisażu w Warszawie, Doda w rozmowie z naszą reporterką nie tylko odniosła się do działalności innych polskich wokalistów, ale też poruszyła temat "rzemieślniczego" podejścia muzyków do koncertów. Zdradziła też, ile najwięcej koncertów dała w ciągu jednego dnia. Te słowa was zaskoczą.
Doda szczerze o koncertowaniu. Zdradziła swój dzienny rekord
Niedawno Skolim chwalił się, że w sierpniu zagrał aż 66 koncertów. W rozmowie z naszą reporterką Doda skomentowała sprawę podkreślając, że takie działania prowadzą często do wypalenia.
Nie jesteś w stanie, jeżeli jesteś prawdziwym artystą, który daje z siebie absolutnie wszystko podczas koncertu, za 15 minut zrobić to samo
Po tym, jak Doda wymownie podsumowała działalność Skolima, zdradziła, że choć wszystko jest wykonalne, to stara się nie dopuszczać do tego, by dawać dwa koncerty tego samego dnia.
Wszystko jest wykonalne, ale to jest kosztem jakości, autentyczności i bycia właśnie artystą. Bo artysta od rzemieślnika różni się tym, że nie idzie na ilość, tylko jakość
Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, ile koncertów jednego dnia udało się zaśpiewać Dodzie. Tylko u nas zdradziła swój rekord.
