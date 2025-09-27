Podczas ostatniego wernisażu w Warszawie, Doda w rozmowie z naszą reporterką nie tylko odniosła się do działalności innych polskich wokalistów, ale też poruszyła temat "rzemieślniczego" podejścia muzyków do koncertów. Zdradziła też, ile najwięcej koncertów dała w ciągu jednego dnia. Te słowa was zaskoczą.

Reklama

Doda szczerze o koncertowaniu. Zdradziła swój dzienny rekord

Niedawno Skolim chwalił się, że w sierpniu zagrał aż 66 koncertów. W rozmowie z naszą reporterką Doda skomentowała sprawę podkreślając, że takie działania prowadzą często do wypalenia.

Nie jesteś w stanie, jeżeli jesteś prawdziwym artystą, który daje z siebie absolutnie wszystko podczas koncertu, za 15 minut zrobić to samo - wyznała w rozmowie z naszą reporterką Doda.

Po tym, jak Doda wymownie podsumowała działalność Skolima, zdradziła, że choć wszystko jest wykonalne, to stara się nie dopuszczać do tego, by dawać dwa koncerty tego samego dnia.

Wszystko jest wykonalne, ale to jest kosztem jakości, autentyczności i bycia właśnie artystą. Bo artysta od rzemieślnika różni się tym, że nie idzie na ilość, tylko jakość - przyznała Doda w rozmowie z naszą dziennikarką.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, ile koncertów jednego dnia udało się zaśpiewać Dodzie. Tylko u nas zdradziła swój rekord.

Zobacz także:

Doda olśniła na wernisażu w Warszawie! Te obrazy zostały zainspirowane jej osobą

Reklama

Doda wymownie skomentowała zwolnienie Gilon z Polsatu. Nagle wypaliła o… sobie w roli prowadzącej "Love Island"