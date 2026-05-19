Nieco ponad tydzień temu zakończyła się najnowsza edycja "Sanatorium miłości". W ostatnim odcinku okazało się, że tytuł Króla Turnusu otrzymał Henryk R. Uczestnik wywoływał sporo emocji w programie, a jego decyzja ws. zaproszenia Ewy na randkę zszokowała chyba wszystkich. Teraz Henryk zabrał głos w tej sprawie.

Henryk szczerze o randce z Ewą w "Sanatorium miłości"

Chociaż ósma edycja "Sanatorium miłości" jest już za nami, to emocje wokół uczestników wciąż nie opadają. Henryk R. był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show. Pozostali kuracjusze i fani programu nie mogli uwierzyć, gdy Henryk R. pomimo bliskiej relacji z Emilią postanowił zaprosić Ewę na randkę. Doszło do miłosnego dramatu w "Sanatorium miłości", ale ostatecznie Emilia wybaczyła Henrykowi.

Po finale wszyscy zastanawali się, czy Henryk i Emilia są razem po "Sanatorium miłości", a uczestniczka rozwiała wątpliwości w tej sprawie. Reporter Party.pl rozmawiał również z Henrykiem, który zareagował na pytanie o randkę z Ewą. Tak komentuje całą sytuację.

Widać było ten niesmak. Ja postanowiłem poznać bliżej Ewę, ale kobiety inaczej myślą - od razu, że tak nie powinno być. (...) Ewa mnie zaskoczyła, że tak bardzo na poważnie wzięła to nasze spotkanie i że z Emilką jesteśmy ze sobą i uważała, że nie chce nam przszkadzać w miłości... komentuje Henryk.

Czy Henryk żałuje, że zaprosił wówczas Ewę na randkę? Powiedział wprost:

Absolutnie nie żałuję tego ruchu, to był spontan. Zastanawiałem się czy wybrać... ale mówię czemu nie? Ale wyszło jak zwykle, jak najgorzej po poszły na mnie hejty sokmentował dla Party.pl Henryk.

