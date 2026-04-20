Nie gasną emocje wokół nowych odcinków "Sanatorium miłości". Po 7. odcinku wyświetlono zwiastun kolejnego, a tam nie brakuje zaskoczeń. To koniec relacji między Henrykiem R. a Emilią? Sama nie ukrywała zaskoczenia, kiedy usłyszała, że jej wybranek woli spędzić randkę z inną:

Pierwsze pocałunki w "Sanatorium miłości". Gorąco między Henrykiem R. a Emilią

W 7. odcinku "Sanatorium miłości" Henryk R. i Emilia pozwolili sobie na więcej czułości niż do tej pory. Padły też pierwsze deklaracje miłosne:

Moja relacja z Emilką idzie coraz lepiej, do przodu, do przodu.

Możliwe, że się dzieje zauroczenie między mną a Heniem.

Doszło także do pierwszego pocałunku. Emilia i Henryk R. nie ukrywali euforii:

Heniu pocałował mnie! krzyknęła przed kamerami.

Całowałem się z Emilką! I było super! dodał uczestnik.

Potem spędzili czas podczas romantycznej randki, na której nie brakowało czułości:

Potrzebowałam tego dotyku, potrzebowałam patrzenia w oczy i to wszystko odnalazłam. Ja przeżywam coś pięknego dla siebie nie kryła Emilia.

Henryk również czuł, że ta znajomość go odmienia:

Taki stałem się trochu chłodny przez ten rozwód, a teraz przy Emilci odczuwam znowuż te ciepło, to jest coś pięknego.

Zachwytów nie było końca:

Dobrze mi z tym, zaczynam chyba pięknieć nawet. Jak patrzę mu w oczy, to zaczynam myśleć, że już go mam.

Ewa pójdzie na bal z Henrykiem J. w "Sanatorium miłości"

Miłosne uniesienia Emilii i Henryka R. nie przechodzą bez echa w "Sanatorium miłości". Henryk J. również marzy o podobnym uczuciu.

No wiesz, Heniu R. i Emilka... relacja się coraz bardziej zawiązuje. Także nawet oni się nie ukrywają z tymi całusami zaczęła Ewa.

Co Henryk J. skontrował:

I tak powinno być, a nie tak jak Ty, nie pozwalasz jeszcze tego.

Chwilę później rozmarzył się przed kamerami:

Chciałbym wejść z nią w relację taką, że jest ona tylko moja.

Ewa i Henryk J. z "Sanatorium miłości" rozmawiali również o parach w programie. Ewa wskazała Bożenę i Zbyszka lub Pawła, bo warto przypomnieć, że rozpoczęła się rywalizacja o Bożenę w "Sanatorium miłości", a także Emilię i Henryka R. . Henryk J. wykorzystał moment:

A co myślisz o mnie i o Tobie?

O jaki cwany jesteś.

A kiedy coś powiesz w końcu?

No przecież wiesz, że jesteśmy w relacji koleżeńskiej, jesteśmy na etapie poznawania się.

Henryk J. zauważa, że Ewa dość sceptycznie podchodzi do jego zalotów, ale ich nie odrzuca. Postanowił zaprosić ją na finałowy bal.

Powiem Ci krótko, że niedługo będzie bal. Jak to widzisz? Pójdziesz ze mną?

No pójdę z Toba.

Henryk J. nie ukrywał ekscytacji, tym że Ewa przyjęła jego zaproszenie:

Czuję się zaszczycony, ponieważ Ewa się podobała każdemu koledze, z którym tu jesteśmy, a ja wygrałem.

Ewa jednak nie wiąże większych planów z uczestnikiem:

Jak do tej pory, Henio nie skradł mojego serca, chociaż cieszę się, że Henio zaprosił mnie na bal, bo świetnie mi się z nim tańczy, tak jak biega i rozmawia.

Jednak czy to, co wydarzyło się w kolejnym odcinku nie pokrzyżuje planów zarówno Emilii i Henryka R. jak i Ewy i Henryka J.?!

Nowy zwiastun "Sanatorium miłości". Henryk R. zamieni Emilię na Ewę?!

Nowy zwiastun "Sanatorium miłości" zaskoczy wszystkich. Widzowie doskonale pamiętają całusy Emilii i Henryka R., a w nowym odcinku i tych nie zabraknie między Ewą a Henrykiem J. Chwilę później dowiadujemy się, że Henryk R. nagle zaprasza na randkę Ewę!

Nikt się nie będzie gniewał powiedział.

Po reakcji Emilii jednak nie do końca może mieć rację:

Byłam pewna, że mnie wybierze.

Chwilę później widzimy, jak zapłakana Emilia zwierza się Marcie Manowskiej. "Czy mi jest żal? Tak, tak". Zobaczyliśmy także fragment z randki Ewy i Henryka R., gdzie uczestniczka nawiązuje do Emilii:

To, że ona została zraniona, to odepchnęło mnie w jakiś sposób od Ciebie.

Kamery pokazały także Henryka R. jak ukrywa twarz w dłoniach, a podczas rozmowy z Martą Manowską przyznaje, że nie potrafi kochać.

