Henryk uznawany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników najnowszej edycji "Farmy", co ma swoje odzwierciedlenie w licznych komentarzach internautów w mediach społecznościowych. W rozmowie z Party.pl uczestnik reality-show odniósł się do hejtu, z którym mierzy się nie tylko on, lecz także pozostali farmerzy.

Henryk szczerze o komentarzach po "Farmie". Apeluje do hejterów

Chociaż od wyeliminowania Henryka z "Farmy" minęło już kilka dni to emocje wokół uczestnika nie opadają. Tuż po wyjściu z programu Henryk ujawnił nam, czego nie pokazali w telewizji. To jednak nie wszystko. Henryk w rozmowie z reporterem Party.pl zabrał głos ws. ostrych komentarzy w sieci i wyznał, że uczestnicy programu mierzą się z ogromnym hejtem.

Chcę tylko powiedzieć, że hejt nie tylko ja mam. Jak jesteśmy teraz (po programie przyp. red.) na grupie, to hejt ma każdy. Może większy, mniejszy, ale jest pełno wyzwisk różnych. To jest niefajne mówił Henryk.

Henryk mówi wprost, że w programie uczestnicy odgrywają role, a niektórzy fani "Farmy" zbyt poważnie podchodzą do tego, co dzieje się w show.

My przyszliśmy tam zagrać jakąś rolę, nie być sobą, tylko być cwaniakiem jakimś. A niektórzy hejterzy biorą to chyba za poważnie. Myślą, że to jest rzeczywistość, a to nie jest rzeczywistość apelował Henryk.

