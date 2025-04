Hanna Żudziewicz to mistrzyni tańca towarzyskiego, która zyskała ogromną popularność za sprawą swojego udziału w hitowym show Poslatu, "Taniec z gwiazdami". Z programem związana jest już od ponad dekady i w tym czasie zdążyła sięgnąć aż dwa razy po Kryształową Kulę. Pierwszy raz wygrała w 2016 roku w parze z aktorem Robertem Wabichem, a po raz drugi udało jej się to w 2022 roku, tańcząc u boku Piotra Mroza, popularnego aktora z serialu "Gliniarze".

Teraz jednak tancerka zdecydowała się na przerwę od tanecznego programu i nie jest obecna w wiosennej edycji formatu. Czy jednak już jesienią znów zobaczymy ją w "Tańcu z gwiazdami"? Poznajcie odpowiedź Hani Żudziewicz, która padła podczas naszego wywiadu.

Hanna Żudziewicz cieszy się ogromną sympatią fanów "Tańca z gwiazdami". Nic więc dziwnego, że widzowie z niecierpliwością wyczekują na wieści, czy zobaczą ją w jesiennej edycji programu. Postanowiliśmy więc zapytać o to samą tancerkę, jednak jej reakcja na to pytanie była bardzo wymowna!

No jeszcze trwa ta edycja, jest dopiero półmetek, więc no co będziemy mówili o kolejnej. Na razie skupmy się na tym, co jest

- odpowiedziała wymownie Hania Żudziewicz