Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke w rozmowie z nami poruszyli temat drugiego ślubu, do którego przygotowania już ruszyły! Zakochani wspomnieli też o gościach, a w tym o Sandrze Kubickiej! Czyżby przypadkiem ujawnili jej termin porodu?

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke wygadali się o terminie porodu Sandry Kubickiej?!

16 lutego media społecznościowe obiegła zaskakująca informacja o tym, że Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke w tajemnicy wzięli ślub! Chociaż zakochani zapowiadali, że niebawem zamierzają powiedzieć sobie "tak", nikt nie przypuszczał, że stanie się to tak szybko i to w momencie, gdy oboje przygotowują się do nowej edycji "Tańca z gwiazdami"!

Przed parą jednak jeszcze jedna ceremonia... tym razem ślub kościelny. Ponieważ odbędzie się za granicą, Hanię i Jacka czeka o wiele więcej przygotowań, które wymagają czasu. Już jednak podjęli pierwsze kroki i decyzje w tym temacie, o których opowiedzieli w rozmowie z nami. Jak się okazało, wbrew ich wcześniejszym założeniom, w uroczystości weźmie udział aż 80 osób. Wśród zaproszonych gości znalazła się też Sandra Kubicka, która jednak nie będzie mogła się pojawić.

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke zdradzili, że termin ich wesela zbiega się mniej więcej w czasie z terminem porodu modelki, a jak wiadomo, zakochani zaplanowali drugi ślub na czerwiec!

Czuć, że ona jest zła. Nie dlatego, że rodzi, ale dlatego, że nie będzie jej na weselu, bo ona już naszym weselem naprawdę się cieszyła... szykowała się. To się akurat tak zbiegło. Jakby to jeszcze było trzy miesiące różnicy, to byłoby inaczej

Póki co sama Sandra pilnie strzegła terminu porodu i nie chciała zdradzać nawet, w którym miesiącu ciąży jest obecnie. Hania i Jacek z kolei opowiedzieli nam również o tym, jak zareagowali na wieść, że Sandra i Baron będą mieli dziecko. Co nam powiedzieli? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

