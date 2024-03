Na początku marca rozpoczęła się nowa edycja „Tańca z gwiazdami”. Taneczny show Polsatu wzbudził wielkie emocje już przed pierwszym odcinkiem. Stacja wywołała euforię wśród widzów listą uczestników. W tym roku o Kryształową kulę walczy plejada największych gwiazd. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy jest z pewnością Roksana Węgiel, która przyciąga młodszych oglądających. Zainteresowaniem cieszą się także instruktorzy. Nasz reporter zapytał Hannę Żudziewicz-Jeschke, jak idą jej przygotowania do występu z Filipem Chajzerem.

Za nami pierwsze emocje po rozpoczęciu tanecznego show Polsatu. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, jaki stres wiążę się z występem na parkiecie przed tak dużą publicznością. Niektórym puszczają nerwy. Dagmara Kaźmierska jest załamana kolejnym tańcem w „Tańcu z gwiazdami”, a to przecież dopiero początek. Gorąco może być również podczas zbliżającego się występu Filipa Chajzera, który tańczy z Hanną Żudziewicz-Jeschke.

W dalszej części wywiadu Hanna Żudziewicz-Jeschke przyznała, że jej występ z Chajzerem z pewnością wywoła mnóstwo emocji. Tancerka jest przekonana, że widzowie na długo zapamiętają ten popis.

Ja wam nie mogę dużo zdradzać, ale to, co się będzie działo, to będzie na pewno zapamiętane – nie przez tylko tę edycję i następną. To będzie historyczny występ

– powiedziała Hanna Żudziewicz-Jeschke.