Już tylko kilka dni zostało do drugiego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tym razem sytuacja jest o tyle utrudniona, że uczestnicy na nauczenie się choreografii mają raptem tydzień! Czy Roksanie Węgiel uda się w tak krótkim czasie do perfekcji opanować układ i ponownie zachwyci publikę? Kevin nagrał, co jeszcze pochłania jej czas.

Roksana Węgiel może nie zdążyć przygotować się do odcinka "Tańca z gwiazdami"?

Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami" odbił się szerokim echem w mediach. Widzowie już od kilku tygodni odliczali do premiery, nie mogąc się doczekać, aż zobaczą na parkiecie swoich ulubieńców. Obecna edycja zgromadziła bowiem największe sławy, o których przez ostatnie miesiące było naprawdę głośno.

Szczególnie udział Dagmary Kaźmierskiej i Roxie jest szeroko komentowany. Kilka tygodni przygotowań wystarczyło jednak, by przede wszystkim to Roksana Węgiel oczarowała widzów! Teraz z kolei uczestnicy mają zaledwie tydzień na nauczenie się nowej choreografii. Dla 19-latki może być to tym większe wyzwanie, że równocześnie przygotowuje się do swojego "Sekretnego koncertu", który odbędzie się już 6 marca.

Roksana Węgiel i Michał Kassin EastNews

Po wielogodzinnych próbach do "Tańca z gwiazdami" Roxie prędko maszeruje na kolejną salę treningową oraz do studia, gdzie szlifuje swój występ. Chociaż wydarzenie ma się odbyć już w najbliższą środę, ostatnie dni wokalistka musi działać na pełnych obrotach, przez co niewiele zostaje jej czasu na odpoczynek. Sam Kevin Mglej nagrał, jak późnym wieczorem jego ukochana ćwiczy do koncertu. Czy może się to odbić na jej przygotowaniach do show?

Rano próby taneczne, teraz muzyczne do ''Sekretnego koncertu''. Intensywny dzień! - przekazała sama Roxie.

Mamy nadzieję, że Roksanie Węgiel po raz kolejny uda się do perfekcji opanować choreografię i znów zachwyci wszystkich, przedłużając tym samym swój udział w programie. Nie możemy się doczekać, że zobaczymy ją na parkiecie!

Roksana Węgiel przygotowuje się do koncertu Instagram@kevinmglej

Roksana Węgiel przygotowuje się do koncertu Instagram@roxie_wegiel