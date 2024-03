Dagmara Kaźmierska podczas pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" zatańczyła walca wiedeńskiego, który nie był najlepiej oceniony przez jury. Teraz okazuje się, że następnego tańca gwiazda obawia się jeszcze bardziej. Jak sama mówi, spodziewa się najniższych not. Dlaczego?

Dagmara Kaźmierska o kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów "Tańca z Gwiazdami". Widzowie nie mogli doczekać się jej pierwszego tańca, jakim był walc wiedeński. Niestety oceny jurorów nie były najlepsze, a Dagmara i Marcin Hakiel znaleźli się na dole tabeli. Na szczęście w pierwszym odcinku nikt nie odpadł z programu, więc "Królowa życia" rozpoczęła przygotowania do ognistej cha-chy, która, jak się okazuje, nie wychodzi jej najlepiej.

W rozmowie z Pomponikiem Dagmara Kaźmierska szczerze przyznała, że spodziewa się najniższych not od sędziów, bo cha-cha wychodzi jej póki co "dramatycznie".

Jurorzy kochani poprosimy o dwójki, bądźcie litościwi. Podejrzewam, że to będzie najwyższa nota, ale podejrzewam, że w tę niedzielę padną pierwsze jedynki - przyznała Kaźmierska.

Dagmara przez swoją niestabilność w nogach może mieć ogromne trudności w szybszym tańcu. Problemem jest to, że Kaźmierska nie jest w stanie wyprostować jednej z nóg, a to jest zaraz po rytmie najbardziej oceniane kryterium przez jurorów. Cha- cha jest bardzo szybkim tańcem, który wymaga dużej sprawności oraz mocno stawianych nóg, co w przypadku Dagmary jest fizycznie niemożliwe. Marcin Hakiel nie traci jednak wiary i zapewnia, że Dagmara zrobi świetne show:

Będą Państwo zadowoleni, będzie show. Będzie dużo elementów rozrywkowych, ale mamy też lockstep - mówi Hakiel.

Całe szczęście Dagmara nie zwraca uwagi na oceny jury, bo do programu przyszła, aby się dobrze bawić. Nawet jeśli oceny jury nie będą zadawalające, "Królowa życia" ma za sobą prawdziwą armię fanów, którzy oddają na nią swoje głosy, co z pewnością pozwoli jej przejść do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami".

Czy czuję wsparcie widzów? Oczywiście! Większa część tego kraju stanęła za mną murem - przyznała Dagmara w wywiadzie dla Pomponika.

W poprzednim odcinku "Tańca z Gwiazdami" cha-chę zaprezentowała między innymi Roksana Węgiel, która poradziła sobie niemalże doskonale, a jej poczucie rytmu oraz mobilność ciała zachwyciła widzów. Jak będzie w przypadku Dagmary Kaźmierskiej? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę.

Będziecie kibicować Dagmarze?

