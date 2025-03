​Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i aktorka, po sześciu latach przerwy powróciła do programu "Taniec z Gwiazdami" w jego 16. edycji. Jej partnerem tanecznym został aktor Filip Gurłacz i szybko okazało się, że na parkiecie tworzą idealny taneczny duet, a od jurorów zbierają same wysokie noty. To nie wszystko cieszą się też sympatią widzów i wszystko wskazuje na to, że mają szansę na Kryształową Kulę.

Już od pierwszych odcinków para zdobywa uznanie jurorów i widzów. Ich dynamiczny taniec w premierowym odcinku został wysoko oceniony, a w odcinku, w którym tańczyli z bliskimi za fokstrota ze stepem otrzymali maksymalne noty czyli "cztery dziesiątki". Przed rodzinnym odcinkiem programu Agnieszka zabrała swoje córki na próbę do studia "Tańca z Gwiazdami", spełniając tym samym jedno ze swoich marzeń.

Decyzja Kaczorowskiej o powrocie do programu spotkała się z mieszanymi reakcjami fanów. Część z nich wyraziła entuzjazm, podczas gdy inni byli zaskoczeni jej decyzją, zwłaszcza po wcześniejszych deklaracjach tancerki o chęci powrotu w roli jurorki. Teraz tancerka i gwiazda "Klanu" mówi o tym, czy czuje presję ze strony fanów programu? Padły zaskakujące słowa:

Z kolei Filip Gurłacz powiedział coś zaskakującego odnośnie presji i zwycięstwa w programie "Taniec z Gwiazdami":

Agnieszka Kaczorowska podziękowała też za mnóstwo miłych słów pod ich adresem i nie ukrywa, że to ich bardzo motywuje do dalszej pracy.

To jest niesamowicie miłe to, co widzimy, to, co czytamy i dostajemy. To jest jak wiatr w nasze skrzydła. To bardzo motywuje, to bardzo napędza, bo robimy to dla Was, dla tych którzy są przed telewizorami.

podkreśliła tancerka.