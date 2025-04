Ostatni sezon "Love Never Lies" wywołał ogromne emocje. Mieliśmy okazję bliżej poznać m.in. Kasię i Pawła, małżeństwo z ośmioletnim stażem. W trakcie programu na jaw wyszły jednak szokujące informacje – Kasia dowiedziała się o licznych zdradach Pawła z mężczyznami. Program postanowił skomentować Piotr "Gulczas" Gulczyński, który sam brał udział w reality show. Nie miał jednak litości i przed naszą kamerą powiedział, co naprawdę o tym myśli.

Piotr "Gulczas" Gulczyński o "Love Never Lies"

Piotr "Gulczas" Gulczyński, znany z pierwszej edycji "Big Brothera", w rozmowie z naszą dziennikarką nie zostawił suchej nitki na programie "Love Never Lies". Choć sam przyznał, że jest fanem reality show i ogląda "chyba wszystkie programy, które są reality show", to nie ma wątpliwości co do tego, jak negatywnie wpływają one na uczestników.

W szczególności odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z małżeństwem Pawła i Kasi, które były głównym wątkiem trzeciej edycji programu. Gulczyński wyraził zdumienie, że ktoś mógłby zdecydować się na udział w takim show, gdzie osobiste sprawy są wystawiane na widok publiczny. W szczególności nie mógł zrozumieć decyzji Kasi, której małżeństwo z Pawłem rozpadło się na oczach milionów widzów.

No to jest po prostu coś niesamowitego. Ja na miejsce tej kobiety bym się zapadł pod ziemię, no. - oznajmił.

A co jeszcze miał do powiedzenia w tym temacie? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo!

