Tomasz Wygoda w rozmowie z Party.pl zabrał głos tuż po piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Juror zareagował na pytanie, czy fani show głosują na Piotra Kędzierskiego ze względu na Magdalenę Tarnowską, która zdobyła ogromną popularność wśród internautów dzięki występom z Bagim w poprzedniej edycji show Polsatu. Czy zdaniem Tomasza Wygody fani Bagiego mają duży wpływ na głosowanie?

Wygoda o głosowaniu fanów Bagiego na Kędzierskiego i Tarnowską w "Tańcu z Gwiazdami"

W minioną niedzielę uczestnicy osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali się w piątym odcinku show. Fabijański znów rozpalił parkiet w "TzG", a Natsu i Mateusz Pawłowski odpadli z programu i musieli pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli. Wśród uczestników, kórzy przeszli do kolejnego odcinka są Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. I chociaż jurorzy nisko oceniają ich występy to fani ich uwielbiają i wysyłają na nich swoje głosy.

Teraz reporterka Party.pl zapytała Tomasza Wygodę, czy jego zdaniem to dzięki wsparciu fanów Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego Piotr Kędzierski może liczyć na głosy w kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami"?

Nie wiem czy Piotr jest lubiany przez swoją profesję i też przez zasięgi, nie wiem czy jest lubiany za to, że robi super show i pokazuje, że ''tańczyć każdy może, trochę lepiej...'' jak to Ewa śpiewała - a może jest w tym popularność, która spłynęła z Bagiego na Magdę i z Magdy na Piotra. Proszę państwa, ja powiedziałem kilka możliwości, może jest ich więcej, wy sami zdecydujcie, do których możliwości pasujecie powiedział juror.

Co jeszcze przed kamerą Party.pl powiedział Tomasz Wygoda? Juror apelował do fanów "Tańca z Gwiazdami".

