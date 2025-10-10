Izabela Zeiske jest jedną z najbardziej rodzinnych osób, jakie widzowie TTV mieli okazję poznać. Takiej relacji jaką ma z mężem i dziećmi można jej pozazdrościć. Wiele pięknych wartości przekazała jej mama. Ukochana Bunia odeszła w 2024 roku. Izabeli do dziś trudno, gdy tylko wspomina ukochaną matkę.

Izabela Zeiske wspomina mamę

W lutym ubiegłego roku odeszła mama Izabeli Zeiske z "Gogglebox". Tego trudnego dla całej rodziny dnia Izabela Zeiske napisała: "MAMUNIU byłaś ogromnie troskliwą , kochającą bez granic ,oddaną beż reszty Matką i Babcią... Nie wiem jak poradzimy sobie beż CIEBIE". W poruszającej rozmowie z Party.pl, Izabela Zeiske na wspomnienie ukochanej Buni nie była w stanie powtrzymać łez:

Wolałabym na ten temat nie mówić, ja się z tym nie mogę pogodzić i chyba nigdy się z tym nie pogodzę. Ludziom się wydaje... Ci którzy przeszli to samo wiedzą, że im dalej tym jest gorzej a nie lepiej.

Izabela Zeiske wróciła wspomnieniami do tego, jaka była jej ukochana mama i czego ją nauczyła. Rozmowę z Izabelą Zeiske znajdziecie w wideo powyżej.

