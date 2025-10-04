Program "Gogglebox. Przed telewizorem" od lat bawi widzów stacji TTV. Format wypromował wielu nowych celebrytów, którzy niezmiennie zasiadają na kanapie, jak chociażby Sylwia Bomba czy Ewa Mrozowska. Niemniejszą popularnością cieszy się Izabela Zeiske, która popularne programy komentuje raz z synem, raz z mężem. Teraz, w rozmowie z nami, zdradziła, czy format jest reżyserowany.

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" jest ustawiony?

O września 2014 roku, na antenie TTV, możemy oglądać program "Gogglebox. Przed telewizorem". Z biegiem lat zmieniali się bohaterowie, którzy zasiadali na kanapie. Są jednak i tacy uczestnicy, którzy nieprzerwanie ciszą oko widzów. Wśród nich jest m.in. Izabela Zeiske, która cieszy się ogromną popularnością.

Gwiazda TTV przyzwyczaiła odbiorców do swojej niezwykłej szczerości i otwartości. Chętnie dzieli się z nimi najważniejszymi momentami z życia, a w rozmowie z naszą reporterką zdradziła wiele tajemnic zza kulis formatu. Iza Zeiske wyjawiła chociażby, czy "Gogglebox" jest reżyserowany!

Ja jestem sobą. Tam nie ma żadnej reżyserki powiedziała stanowczo.

Choć 64-latka cieszy się wyjątkową sympatią widzów, nie omijają jej również krytyczne komentarze. Dla Party.pl Iza Zeiske opowiedziała, jaki ma stosunek do hejterów.

Obejrzyj wideo i sprawdź, co powiedziała.

