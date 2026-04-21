W niedzielę doszło do wyczekiwanej zamiany partnerów i partnerek w „Tańcu z gwiazdami”. Magdalena Tarnowska, która do siódmego odcinka występowała z Piotrem Kędzierskim, tym razem zatańczyła z Gamou Fallem. Natomiast Hanna Żudziewicz zaprezentowała choreografię ze znanym dziennikarzem. Gamou Fall opowiedział, jak układała mu się współpraca z Tarnowską. Czy przełamał wstyd i jak się rozumieli?

Gamou Fall szczerze o relacji z Magdą Tarnowską w „Tańcu z gwiazdami”. „Szybko się zaadaptowaliśmy”

W ostatnim odcinku Gamou Fall i Magda Tarnowska zachwycili w „Tańcu z gwiazdami”. Para, która tańczyła w 18. edycji po raz pierwszy, zrobiła też wrażenie na jurorach, którzy przyznali jej maksymalne noty. Jak wyglądała zmiana partnerki tanecznej podczas treningu? Uczestnik przyznał, że Tarnowska i Żudziewicz mają podobny temperament.

Bardzo dobrze. Wiecie, co jest ciekawe, że zarówno Madzia, jak i Hania mają podobny temperament, jeżeli chodzi o nauczanie. Ja się zastanawiałem, jak to będzie powiedział naszej reporterce.

W dalszej części Gamou Fall zdradził, że szybko znalazł nić porozumienia z Magdaleną Tarnowską. Ujawnił, że Hania Żudziewicz służyła im radą. Dzięki temu współpraca układała się bardzo sprawnie. Przyznał, że obie tancerki są wymagające i konkretne.

Hania jest konkretna, wie, czego chce, wie, na co mnie stać. Madzia jest konkretna, wie, czego chce, nie wiedziała jeszcze, na co mnie stać, bo nie znaliśmy się. Szybko się zaadaptowaliśmy. Dużo też podpowiedzi Hani. Dziewczyny ze sobą rozmawiały, więc Magda wiedziała, jak mnie prowadzić wyjaśnił.

Gamou Fall o barierze wstydu na treningach z Magdą Tarnowską do „Tańca z gwiazdami”

Na początku przygody z „Tańcem z gwiazdami” Gamou Fall musiał przełamać barierę wstydu. Zwłaszcza że nie znał prywatnie Hani Żudziewicz. Natomiast w przypadku treningów z Magdą Tarnowską okazało się to znacznie łatwiejsze, ponieważ oboje zdążyli się już nie tylko poznać, ale i polubić.

Z tego powodu, że ja Hani kompletnie nie znałem, a z Magdą przechodzimy przez ten program i mamy bardzo dobre relacje prywatnie. Widzimy się codziennie na przestrzeni tych tygodni, więc to już było łatwiejsze. Wiedzieliśmy, że mamy robotę do zrobienia, więc nie było tego dystansu. Lubimy się po prostu z Magdą, Piotrkiem przekazał Fall.

Na koniec Hania Żudziewicz opowiedziała o swoim występie z Piotrem Kędzierskim. Tancerka podkreśliła, że dziennikarz bardzo ciężko pracuje na treningach i dał z siebie wszystko w siódmym odcinku. Razem z Gamou Fallem zauważyli, że zdobył najwięcej punktów jak dotąd.

Trenowaliśmy drzwi w drzwi. Fajnie, że byliśmy w jednym studio. Piotrek bardzo chce, on się naprawdę stara. Dużo godzin spędziliśmy. Wydaje mi się, że on naprawdę dał z siebie wszystko. Wiadomo, że każdy ma swój sufit, ale on dzisiaj też za to, jak się rozwija od początku, to taką swoją Kryształową Kulę też dostał. Z każdym odcinkiem jest coraz lepiej i to jest chyba najważniejsze stwierdziła Żudziewicz.

Zobacz także: