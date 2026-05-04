Za nami emocjonujący półfinał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" pełen morza łez, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po tym, jak Piotr Kędzierski tuż przed ogłoszeniem finałowego składu ogłosił rezygnację z programu, widownia zamarła. Później stało się jednak coś, co ponownie wprawiło wszystkich w osłupienie. Decyzją jury po dogrywce dwóch par, do finału "Tańca z Gwiazdami" przeszły aż cztery duety. W rozmowie z Party.pl finalista 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", Gamou Fall, nie krył emocji.

Gamou Fall podsumował półfinał "Tańca z Gwiazdami"

Najnowszy odcinek tanecznego hitu Polsatu z udziałem celebrytów z pewnością na długo zapisze się w pamięci fanów "Tańca z Gwiazdami". Po emocjonujących tanecznych popisach par, podczas których każda z nich zaprezentowała aż dwie choreografie, jeden z uczestników nagle zaskoczył wszystkich wyznaniem. W półfinale "Tańca z Gwiazdami" Piotr Kędzierski ogłosił rezygnację z dalszego udziału w programie. Te słowa oznaczały koniec jego rywalizacji w duecie z Magdaleną Tarnowską o Kryształową Kulę programu i wprowadziły zamieszanie zarówno za kulisami show, jak i na widowni.

By tego było mało, po dogrywce, w której udział brali Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke oraz Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem, decyzją jury obie pary awansowały do wielkiego finału 18. odsłony "Tańca z Gwiazdami" dołączając do Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś oraz Gamou Fall i Hanny Żudziewicz.

Tuż po ogłoszeniu wyników w rozmowie z naszą reporterką Gamou Fall nie krył emocji.

Jeszcze chyba to do mnie nie dociera, ale cieszę się na maksa. Naprawdę. Powiem wam, że gdyby ktoś mi powiedział na początku tej edycji, że tu będę, to bym chyba nie uwierzył. - wyznał w rozmowie z Party.pl Gamou Fall.

Artysta odniósł się także do kontrowersyjnej decyzji swojego programowego kolegi, Piotra Kędzierskiego.

Gamou Fall sam chciał zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami"?

W rozmowie z Party.pl Gamou Fall przyznał, że w trakcie programu towarzyszył mu wachlarz emocji, od ekscytacji, po chwile zwątpienia.

Miałem taki moment, że mówię, nie, kurde, chyba wyjeżdżam. W sensie chyba muszę wyjechać - wyznał w Gamou Fall w rozmowie z Party.pl.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradził nam Gamou Fall.

Zobacz także: