Fabijański pogodził się z Quebonafide. Znamy kulisy

Zaczęło się od głośnego wywiadu Sebastiana Fabijańskiego, który obecnie umacnia pozycję faworyta do zgarnięcia Kryształowej Kuli w „Tańcu z gwiazdami”. W słynnej rozmowie aktor skrytykował Quebonafide. Nie spodziewał się, że zostanie zmiażdżony przez fanów rapera. Później sam muzyk wbił mu szpilę w swoim utworze. Według niektórych Quebo zmiótł muzyczną karierę Fabijańskiego. Nasza reporterka dowiedziała się, że artyści wreszcie się pogodzili.

Sebastian Fabijański i Quebonafide pogodzili się

W rozmowie z naszą reporterką Sebastian Fabijański potwierdził, że pogodził się z Quebonagide. Aktor ujawnił kulisy tego zdarzenia. W tle pojawiła się charytatywna akcja Łatwoganga oraz rozmowa z Krzysztofem Stanowskim. Fabijański chciał wystąpić na głośnym streamie i zarapować tekst Quebo, w którym raper uderzył w niego.

Tak. To było tak, że gadałem z Krzyśkiem Stanowskim, on mi coś przekazał na temat tego. Zadzwoniłem do Krzyśka, jak jechałem do Łatwo, do Piotrka na streama. Powiedziałem: „Kurde, tak myślę, to byłoby genialne, gdybyśmy mogli po prostu nawinąć tę zwrotkę, którą Quebo nawiną o mnie”. Krzysiek do niego zadzwonił, ja do niego napisałem wyjaśnił aktor.

Warto przypomnieć, że to kolejne sensacyjne pojednanie, do którego doprowadziła akcja charytatywna. Niedawno Tede pogodził się z Peją na transmisji Łatwoganga.

Sebastian Fabijański i Quebo razem na grillu

Korzystając z okazji, Sebastian Fabijański ponownie postanowił przeprosić Quebonafide za słynny wywiad, w którym skrytykował jego twórczość i który stał się źródłem całego konfliktu. Raper dał mu jasno do zrozumienia, że nie chowa już urazy. Później Fabijański zdradził, że mają spotkać się na grillu u Krzysztofa Stanowskiego.

Umówiliśmy się, że widzimy się u Krzyśka Stanowskiego na grillu. Ja jeszcze raz mu napisałem, że sorry za to, że w tym wywiadzie palnąłem, co tam palnąłem. On powiedział: „Luz, nie mam złej krwi”. Super no przyznał Fabijański.

Wydaje mi się, że to już przeszłość. Super, że takie rzeczy się dzieją. Nie chcę mieć żadnych konfliktów w tym świecie, po co mi to dodał.

Na koniec stwierdził, że nie wyklucza możliwości nagrania wspólnego numeru z Quebonafide. Może to być jednak trudne, ponieważ raper zakończył działalność muzyczną.

