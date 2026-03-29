Ewelina Lisowska od sześciu lat tworzy związek z kierowcą rajdowym Andi Mancini. Kilka miesięcy temu gwiazda postanowiła rozpocząć naukę języka włoskiego, aby łatwiej odnaleźć się w towarzystwie włoskich przyjaciół swojego partnera. W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała o tym, jak przebiega jej nauka i w jakim języku rozmawia z ukochanym.

Ewelina Lisowska o włoskim partnerze

Andi Mancini, partner Eweliny Lisowskiej, to doświadczony kierowca rajdowy o polsko włoskim pochodzeniu. Startował w prestiżowych wyścigach WRC i Rally America, a także zdobył tytuł mistrza Polski w rajdach długodystansowych. Jego sportowa pasja i adrenalina towarzysząca rajdom sprawiają, że jest równie barwną postacią poza światem motoryzacji.

Choć rzadko pokazuje się publicznie u boku Lisowskiej, jego związek z gwiazdą jest dobrze znany fanom. Partner Eweliny mieszka między Polską a Włochami, a wokalistka przyznała, że uczy się włoskiego właśnie po to, by lepiej odnaleźć się w jego towarzystwie i wśród włoskich przyjaciół.

Mój partner pomimo tego, że włoski jest jego językiem pierwszym to nie chce ze mną rozmawiać ale podsłuchuje wiele jego rozmów i muszę przyznać, że co raz bardziej komfortowym stało się na mnie wyjeżdżanie do Włoch, kiedy mogę porozmawiać po włosku. (...) Zawsze kiedy spotykaliśmy się w gronie czy znajomych, czy ludzi, z którymi mój partner współpracował, czułam się troszkę wykluczona z rozmowy. Teraz dużo więcej rozumiem powiedziała Lisowska.



Zobacz także: