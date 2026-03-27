Ewelina Lisowska od lat zachwyca polską publiczność swoim talentem, wrażliwością i hitami, które na długo zostają w pamięci słuchaczy. Wielu widzów wciąż kojarzy ją jako charyzmatyczną nastolatkę z popularnego talent show. Jak wygląda dziś i dlaczego coraz rzadziej pojawia się na branżowych wydarzeniach? Sprawdźcie, co nam powiedziała.

Ewelina Lisowska usunęła się z show-biznesu

Ewelina Lisowska zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "X Factor" w 2012 roku, gdzie szybko zwróciła uwagę widzów swoim charakterystycznym głosem i wyrazistym wizerunkiem. Choć nie wygrała show, udział w nim otworzył jej drzwi do kariery muzycznej - wkrótce wydała debiutanckie utwory, które stały się hitami, a jej kolejne płyty ugruntowały jej pozycję na polskiej scenie popowej.

Dziś artystka wciąż rozwija swoją muzyczną drogę, choć nieco rzadziej pojawia się w medialnym blasku. Skupia się na tworzeniu nowych projektów, koncertach i życiu prywatnym, starając się zachować równowagę między karierą a codziennością. Dlaczego postanowiła usunąć się w cień?

Być może dlatego, że nie mieszkam w Warszawie. Dla mnie przyjazd do stolicy wiąże się z taką troszkę większą wyprawą i organizacją, dlatego nieczęsto zdarza mi się chodzić na wydarzenia, które nie są moją pracą. (...) Nie robię w życiu rzeczy mi zbędnych powiedziała Lisowska.

Tak Ewelina Lisowska zmieniła się przez lata

Ewelina Lisowska przez lata przeszła wyraźną metamorfozę wizerunkową. Na początku kariery kojarzona była z ciemnymi włosami i rockowym stylem, który z czasem zaczęła stopniowo zmieniać - eksperymentowała z długością, kolorem, a nawet zdecydowała się na blond czy różne odcienie brązu oraz grzywkę.

Dziś prezentuje się zupełnie inaczej niż na początku - stawia na bardziej dojrzały, stonowany styl, a jej wizerunek jest znacznie subtelniejszy. Zrezygnowała też z niektórych dawnych elementów, takich jak charakterystyczny tatuaż z gwiazdką, pokazując, że wraz z upływem czasu zmieniły się nie tylko jej upodobania modowe, ale i podejście do własnego wizerunku.

Ewelina Lisowska w 2012 roku fot. VIPHOTO/East News

Ewelina Lisowska w 2012 roku fot. MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER

Tak dziś wygląda Ewelina Lisowska fot. Artur Zawadzki/REPORTER