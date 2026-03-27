Tak dziś wygląda Ewelina Lisowska. Dlaczego zniknęła z show-biznesu?
Ewelina Lisowska zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w 2. edycji programu "X Factor" w 2012 roku. Od tamtej pory przeszła dużą przemianę i dziś nie przypomina zbuntowanej nastolatki z tamtego czasu. W rozmowie z nami zdradziła, co skłoniło ją do wycofania się z show-biznesu.
Ewelina Lisowska od lat zachwyca polską publiczność swoim talentem, wrażliwością i hitami, które na długo zostają w pamięci słuchaczy. Wielu widzów wciąż kojarzy ją jako charyzmatyczną nastolatkę z popularnego talent show. Jak wygląda dziś i dlaczego coraz rzadziej pojawia się na branżowych wydarzeniach? Sprawdźcie, co nam powiedziała.
Ewelina Lisowska usunęła się z show-biznesu
Ewelina Lisowska zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "X Factor" w 2012 roku, gdzie szybko zwróciła uwagę widzów swoim charakterystycznym głosem i wyrazistym wizerunkiem. Choć nie wygrała show, udział w nim otworzył jej drzwi do kariery muzycznej - wkrótce wydała debiutanckie utwory, które stały się hitami, a jej kolejne płyty ugruntowały jej pozycję na polskiej scenie popowej.
Dziś artystka wciąż rozwija swoją muzyczną drogę, choć nieco rzadziej pojawia się w medialnym blasku. Skupia się na tworzeniu nowych projektów, koncertach i życiu prywatnym, starając się zachować równowagę między karierą a codziennością. Dlaczego postanowiła usunąć się w cień?
Być może dlatego, że nie mieszkam w Warszawie. Dla mnie przyjazd do stolicy wiąże się z taką troszkę większą wyprawą i organizacją, dlatego nieczęsto zdarza mi się chodzić na wydarzenia, które nie są moją pracą. (...) Nie robię w życiu rzeczy mi zbędnych
Tak Ewelina Lisowska zmieniła się przez lata
Ewelina Lisowska przez lata przeszła wyraźną metamorfozę wizerunkową. Na początku kariery kojarzona była z ciemnymi włosami i rockowym stylem, który z czasem zaczęła stopniowo zmieniać - eksperymentowała z długością, kolorem, a nawet zdecydowała się na blond czy różne odcienie brązu oraz grzywkę.
Dziś prezentuje się zupełnie inaczej niż na początku - stawia na bardziej dojrzały, stonowany styl, a jej wizerunek jest znacznie subtelniejszy. Zrezygnowała też z niektórych dawnych elementów, takich jak charakterystyczny tatuaż z gwiazdką, pokazując, że wraz z upływem czasu zmieniły się nie tylko jej upodobania modowe, ale i podejście do własnego wizerunku.
