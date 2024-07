Ewa Mrozowska w rozmowie z Party.pl skomentowała swój powrót do "Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa od jakiegoś czasu znów występuje w wielkim hicie TTV, a przed naszą kamerą zdradziła, dlaczego zdecydowała się na wielki powrót na kanapę u boku Sylwii Bomby. Szczere wyznanie Ewy Mrozowskiej!

"Gogglebox. Przed telewizorem" już od wielu lat jest jednym z największych hitów TTV. Dzięki udziałowi w programie ogromną popularność zdobyli m.in. Sylwia Bomba czy Agnieszka Kotońska. W "Gogglebox" przez wiele lat pojawiała się również Ewa Mrozowska, która tworzyła zgrany duet z Sylwią Bombą. Niestety, w 2022 roku Ewa Mrozowska zrezygnowała z udziału w "Gogglebox", a Bomba zaczęła pokazywać się na antenie u boku Lili Antoniak. Jakiś czas temu wszystko się zmieniło- w ostatnim sezonie Lili Antoniak zniknęła, a Ewa Mrozowska wróciła do show. Dlaczego się na to zdecydowała?

Znowu nasze drogi się połączyły. Tu nie ma ściemy, jeżeli coś nie gra to ja nie będę udawała, że jest wszystko ok- na pewno Sylwia też by nie chciała. A jeżeli znów jest fajnie to czemu nie skorzystać i nie kontynuować tej przyjaźni na kanapie również skoro w życiu ona się dzieje i tliła się cały czas to szkoda ten temat zamykać

wyznała przed naszą kamerą.