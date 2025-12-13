Od 25 lat Ewa Błaszczyk walczy o zdrowie i wybudzenie córki. 11 maja 2000 roku mała Aleksandra nagle straciła przytomność w domowym zaciszu. Pomimo szybkiej reakcji swojej mamy i hospitalizacji dziewczyna od ponad dwóch dekad pozostaje w śpiączce. W rozmowie z Joanną Racewicz dla Party.pl aktorka szczerze opowiedziała o stanie córki, rodzinnych świętach i nie tylko.

Ewa Błaszczyk o stanie swojej przebywającej w śpiączce córki

Ewa Błaszczyk, znana polska aktorka i założycielka Fundacji "Akogo?" działającej na rzecz pacjentów pozostających w śpiączce oraz kliniki "Budzik" stworzonej z myślą o dzieciach po ciężkich urazach mózgu, 25 lat temu przeżyła osobisty dramat. Jedna z jej córek bliźniaczek, wówczas 6-letnia Aleksandra, nagle straciła przytomność i do dziś nie wybudziła się ze śpiączki. W szczerej rozmowie z Joanną Racewicz w ramach cyklu "Własnym głosem" dla Party.pl, Ewa Błaszczyk opowiedziała o stanie swojej córki.

Zdradziła też, że pod koniec dania zawsze opowiada Aleksandrze o swoich przemyśleniach i tym, co się wydarzyło. Zdradziła również, że pozostająca od 25 lat w śpiączce Aleksandra z pewnością wszystko słyszy.

Słyszy na pewno, słyszy na pewno, to absolutnie, to też wszyscy powróceni mówią o tym. Rozpoznają też głosy, których nie mają prawa znać, bo poznali tych ludzi, jak oni już byli w tym stanie i po głosie kogoś poznają. - wyznała Ewa Błaszczyk w programie Joanny Racewicz ''Własnym Głosem

Tak Ewa Błaszczyk zwraca się do swojej córki Aleksanry

W rozmowie z Joanną Racewicz Ewa Błaszczyk podkreśliła, jak ważne jest, by pozostający w śpiączce pacjent nie był pozostawiony sam sobie. Niezwykle istotną rolę odgrywa bowiem obecność najbliższych i ich kojące głosy.

Mówią, jak jest ważne to właśnie, żeby się zwracać do nich, a nie ponad ich głową - podkreśliła.

