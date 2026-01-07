Eliza z "Warsaw Shore" wyznała, co sądzi na temat nowego partnera Kaczorowskiej. "Ona bardzo zasługuje na..."
Choć początkowo mało na to wskazywało, program "Królowa przetrwania" przyczynił się do zawarcia wielu przyjaźni, tak było m.in. z Elizą Trybałą z "Warsow Shore" i Agnieszką Kaczorowską. Teraz celebrytka przerwała milczenie w sprawie nowego partnera przyjaciółki. Tylko nam zdradziła, co tak naprawdę sądzi o Marcinie Rogacewiczu.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niewątpliwie stanowią jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, która w 2025 roku ogłosiła swój związek. Zakochani, zarówno na czerwonym dywanie, w mediach społecznościowych, jak i na co dzień nie szczędzą sobie wymownych spojrzeń, uśmiechów i czułych gestów. Co więcej, już niebawem zaprezentują światu swój autorki spektakl "Siedem", który traktować będzie nie tylko o tańcu, ale też wielkim uczuciu, jakim się darzą. W rozmowie z naszą reporterką przyjaciółka tancerki "Tańca z Gwiazdami", Eliza Trybała, zdradziła nam kulisy związku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. To tak naprawdę gwiazda "Warsaw Shore" sądzi o aktorze.
Eliza Trybała z "Warsaw Shore" w wymownych słowach o Marcinie Rogacewiczu
Trzecia odsłona "Królowej życia" zbliża się wielkimi krokami. Już niebawem zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan w zupełnie nowym wydaniu, bo w roli prowadzącej "Królową przetrwania", tymczasem byłe bohaterki show wciąż budzą w opinii publicznej ogromne emocje. To właśnie niedługo po zakończeniu udziału w hicie TVN, Agnieszka Kaczorowska ogłosiła rozstanie z mężem. Teraz aktorka jest już po rozwodzie z Maciejem Pelą i na nowo układa sobie życie u boku nowego ukochanego, Marcina Rogacewicza, z którym publicznie ogłosiła swój związek w 17. odsłonie "Tańca z Gwiazdami".
Para zarówno na parkiecie, jak i poza nim nie szczędziła sobie czułości, a wielu fanów tej dwójki podejrzewało, że ich ulubieńcy sięgną po Kryształową Kulę programu. Jak już jednak wiemy, tak się nie stało, a para została wyeliminowana z tanecznego show i z impetem opuściła studio "Tańca z Gwiazdami" nie żegnając się z nikim. Teraz, gdy od tych wydarzeń minęły już niemal trzy miesiące, para wciąż pozostaje w związku, dzieląc się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. W rozmowie z naszą reporterką, przyjaciółka Agnieszki Kaczorowskiej, Eliza Trybała z "Warsaw Shore", która wystąpiła z aktorką w 2. odsłonie "Królowej przetrwania", zdradziła, co tak naprawdę sądzi o ukochanym gwiazdy "Klanu".
Ja bardzo Agnieszce kibicuję. Jeśli chodzi o jej nowy związek, to bardzo czuć od jej nowego partnera takie ciepło, taką dobroć, więc ja uważam, że ona bardzo mocno zasługuje na osobę, która będzie ją kochała, szanowała i na takiego prawdziwego mężczyznę
Eliza Trybała z "Warsaw Shore" wprost o sposobie, w jaki Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili swój związek
W rozmowie z naszą reporterką Eliza Trybała z "Warsaw Shore" odniosła się również do sposobu, w jaki Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili swój związek w "Tańcu z Gwiazdami".
Niech każdy się pokazuje jak chce, słuchajcie. Miłość jest piękna, więc jeżeli ktoś ma ochotę być ze swoim partnerem i nie wiem, się do niego przytulić, why not?
Nawiązała też do fali krytyki, jaka spadła na Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza po ich występie w "Tańcu z Gwiazdami" i publicznym potwierdzeniu ich zażyłości.
Agnieszka ma na tym polu bardzo przegrane, bo komentują w sumie każdy ułamek z jej życia, co pewnie jest bardzo ciężkie, natomiast ona jest bardzo silną kobietą.
Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła na temat związku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.
