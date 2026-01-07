Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niewątpliwie stanowią jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, która w 2025 roku ogłosiła swój związek. Zakochani, zarówno na czerwonym dywanie, w mediach społecznościowych, jak i na co dzień nie szczędzą sobie wymownych spojrzeń, uśmiechów i czułych gestów. Co więcej, już niebawem zaprezentują światu swój autorki spektakl "Siedem", który traktować będzie nie tylko o tańcu, ale też wielkim uczuciu, jakim się darzą. W rozmowie z naszą reporterką przyjaciółka tancerki "Tańca z Gwiazdami", Eliza Trybała, zdradziła nam kulisy związku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. To tak naprawdę gwiazda "Warsaw Shore" sądzi o aktorze.

Eliza Trybała z "Warsaw Shore" w wymownych słowach o Marcinie Rogacewiczu

Trzecia odsłona "Królowej życia" zbliża się wielkimi krokami. Już niebawem zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan w zupełnie nowym wydaniu, bo w roli prowadzącej "Królową przetrwania", tymczasem byłe bohaterki show wciąż budzą w opinii publicznej ogromne emocje. To właśnie niedługo po zakończeniu udziału w hicie TVN, Agnieszka Kaczorowska ogłosiła rozstanie z mężem. Teraz aktorka jest już po rozwodzie z Maciejem Pelą i na nowo układa sobie życie u boku nowego ukochanego, Marcina Rogacewicza, z którym publicznie ogłosiła swój związek w 17. odsłonie "Tańca z Gwiazdami".

Para zarówno na parkiecie, jak i poza nim nie szczędziła sobie czułości, a wielu fanów tej dwójki podejrzewało, że ich ulubieńcy sięgną po Kryształową Kulę programu. Jak już jednak wiemy, tak się nie stało, a para została wyeliminowana z tanecznego show i z impetem opuściła studio "Tańca z Gwiazdami" nie żegnając się z nikim. Teraz, gdy od tych wydarzeń minęły już niemal trzy miesiące, para wciąż pozostaje w związku, dzieląc się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. W rozmowie z naszą reporterką, przyjaciółka Agnieszki Kaczorowskiej, Eliza Trybała z "Warsaw Shore", która wystąpiła z aktorką w 2. odsłonie "Królowej przetrwania", zdradziła, co tak naprawdę sądzi o ukochanym gwiazdy "Klanu".

Ja bardzo Agnieszce kibicuję. Jeśli chodzi o jej nowy związek, to bardzo czuć od jej nowego partnera takie ciepło, taką dobroć, więc ja uważam, że ona bardzo mocno zasługuje na osobę, która będzie ją kochała, szanowała i na takiego prawdziwego mężczyznę - przyznała w rozmowie z nami Eliza Trybała.

Eliza Trybała z "Warsaw Shore" wprost o sposobie, w jaki Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili swój związek

W rozmowie z naszą reporterką Eliza Trybała z "Warsaw Shore" odniosła się również do sposobu, w jaki Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili swój związek w "Tańcu z Gwiazdami".

Niech każdy się pokazuje jak chce, słuchajcie. Miłość jest piękna, więc jeżeli ktoś ma ochotę być ze swoim partnerem i nie wiem, się do niego przytulić, why not? - dodała.

Nawiązała też do fali krytyki, jaka spadła na Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza po ich występie w "Tańcu z Gwiazdami" i publicznym potwierdzeniu ich zażyłości.

Agnieszka ma na tym polu bardzo przegrane, bo komentują w sumie każdy ułamek z jej życia, co pewnie jest bardzo ciężkie, natomiast ona jest bardzo silną kobietą. - podkreśliła w rozmowie z naszą reporterką Eliza Trybała.

