Po raz pierwszy w historii "Tańca z Gwiazdami" w finale zobaczymy aż cztery pary. Uwaga widzów jednak była skupiona również na tych, których w finale nie zobaczymy. Piotr Kędzierski nagle ogłosił, że to koniec jego przygody w tanecznym show i zrezygnował ze swojego udziału tuż przed ogłoszeniem wyników półfinałowego odcinka. Tak komentuje to Gamou Fall.

Kiedy Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska ogłosili rezygnację z "Tańca z Gwiazdami", Gamou Fall natychmiast napisał pod ich wspólnym zdjęciem w sieci: "To był zaszczyt i przyjemność dzielić z Wami ten cały czas i cieszę się, że mam tak wspaniałych nowych kumpli". Tuż po półfinale w rozmowie z Party.pl, Gamou Fall zdradził nam, że jako jedyny wiedział o planach Kędzierskiego chwile wcześniej:

My z Piotrkiem żyjemy tutaj bardzo blisko i chyba jesteśmy najbliższymi sobie uczestnikami. Ja się dowiedziałem o tym, na chwilę przed zanim to się wydarzyło. Po prostu mnie kumpelsko uprzedził, ale jakoś do mnie to nie doszło i nikt inny o tym nie wiedział i kiedy to się wydarzyło to mi się zrobiło przykro po ludzku.

Jednocześnie docenił pracę Piotra nad udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" i zwrócił uwagę na jedno:

To wszystko może wyglądać śmiesznie, ale żeby tu było śmiesznie to naprawdę na tej sali jest ciężko.

Dodał także:

On pomyślał w tej decyzji o sobie, o Magdzie o swojej i jej przyszłości.

