Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie" trwa i ostatnio do ekipy śniadaniówki dołączył nowy duet - mowa o Katarzynie Dowbor i Filipie Antonowiczu. Jak wiadomo, Katarzyna Dowbor w ostatnich miesiącach przeżywała trudne chwile po zwolnieniu z programu "Nasz nowy dom", w który przez ponad dekadę wkładała całe swoje serce i ogrom pracy. Teraz jednak znów możemy zobaczyć ją w telewizji, co cieszy nie tylko samą prezenterkę, ale również jej syna! Tak Maciej Dowbor skomentował powrót swojej mamy do telewizji przed naszą kamerą!

Maciej Dowbor przed naszą kamerą nie ukrywał, że oczywiście towarzyszyły mu spore emocje podczas debiutu jego mamy w "Pytaniu na śniadanie". Dodał też, że bardzo cieszy się z faktu, że zmienia się podejście do dojrzałych kobiet w polskich mediach.

Oczywiście towarzyszyły mi spore emocje, bo jak wiemy, sporo się wydarzyło w życiu mojej mamy w ostatnich miesiącach. Myślę, że to jest bardzo fajny moment, ważny, bo też pokazuje, że nieważne, co się wydarzy, nieistotne, jakie po drodze są różne sztormy i tornada w życiu prywatnym czy zawodowym, to nigdy to nie oznacza niczego ostatecznego. (...) Sytuacja kobiet na rynku pracy od pewnego wieku jest bardzo trudna. Słyszę to zresztą od wielu znajomych, że po 40-tce, po 50-tce ciężko jest znaleźć pracę, bo są traktowane trochę jak już osoby w wieku przedemerytalnym, a Kaśka Dowbor wraca na białym koniu w glorii i chwale prowadzić jeden z flagowych programów Telewizji Polskiej. Cieszę się, bo to pokazuje, że zmienia się też podejście do dojrzałych kobiet w mediach

- wyznał przed naszą kamerą Maciej Dowbor