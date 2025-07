Wieści o śmierci Soni Szklanowskiej wprawiły fanów "Hotelu Paradise" w osłupienie. Finalistka 2. edycji miłosnego hitu TVN odeszła nagle w wieku zaledwie 25 lat. Teraz, gdy od tego dramatycznego dnia minął ponad miesiąc, w rozmowie z naszą reporterką Lektor "Hotelu Paradise" - Bartosz Łabęcki - tak szczerze opowiedział o demonach, z jakimi się zmagała.

18 maja media obiegła szokująca informacja o nagłej śmierci Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise". 25-letnia finalistka 2. edycji rajskiego hotelu, choć prężnie rozwijała swoją muzyczną karierę i na bieżąco dzieliła się w mediach społecznościowych uśmiechniętymi kadrami, w rzeczywistości zmagała się z własnymi demonami. Teraz, gdy od tragedii minął ponad miesiąc, najbliżsi i przyjaciele zmarłej celebrytki, wciąż nie mogą pogodzić się z tym, co się stało. Niedawno tata Soni Szklanowskiej pokazał przejmujące nagranie z córką, które wyciska łzy.

Teraz w najnowszej rozmowie z naszą reporterką Lektor "Hotelu Paradise" w poruszających słowach wspominał zmarłą Sonię Szklanowską, która po zakończeniu show przeszła przez piekło. Tylko u nas zdradził, że już w trakcie programu, jego uczestnicy są przygotowywani na to, że po wyłączeniu kamer mogą zderzyć się z ogromem nieprzychylnych komentarzy od zupełnie obcych osób.

Ludzie którzy wychodzą z programu są przygotowywani, nawet jeszcze przed programem i w trakcie programu, na to, co się może wydarzyć. Szczególnie mocno uczulani są na hejt i na sposoby radzenia sobie z hejtem. Przez cały czas jest dostęp do psychologa

- wyznał w rozmowie z naszą reporterką.