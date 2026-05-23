Na planie 3. sezonu „Królowej przetrwania” nie brakowało spięć między uczestniczkami. Zdarzało się, że widzowie nie byli świadkami zwyczajnych kłótni. Nierzadko celebrytki biorące udział w show zaczynały obrzucać się wyzwiskami, co zaniepokoiło internautów. Kilka razy mogliśmy odnieść wrażenie, że Ilona Felicjańska, która wielokrotnie podkreślała swoje podejście do wiary, czuje moralną wyższość nad innymi paniami. Zdaniem Dominiki Tajner sporo w tym fałszu.

Dominika Tajner ostro o Ilonie Felicjańskiej w „Królowej przetrwania”

Niedawno Dominika Tajner pojawiła się w programie „Party u Simony”, gdzie udzieliła obszernego wywiadu. W szczerej rozmowie rozliczyła się ze swojego udziału w programie „Królowa przetrwania”. Zapytana o to, z kim najprawdopodobniej nie poszłaby na imprezę, bez dłuższego namysłu stwierdziła, że nie pała wielką sympatią do Ilony Felicjańskiej.

Myślę, że z Iloną. Mogłybyśmy się nie odnaleźć. Nie chcę, żeby to było odbierane, jak jakaś wielka niechęć. Natomiast myślę, że to boskie podejście Ilony mogłoby się na party źle skończyć, bo ja uważam wiarę za coś bardzo osobistego, coś co jest wewnątrz mnie i strasznie nie lubię, jak ktoś narzuca mi pewne rzeczy przyznała Tajner.

W dalszej części rozmowy Dominika Tajner przyznała, że nie podobało jej się to, jak Ilona Felicjańska publicznie wypowiada się na tematy związane z wiarą. Z jej wypowiedzi można wywnioskować, że jej koleżanka wiele mówiła o Bogu, ale za wielkimi słowami niekoniecznie szły czyny.

Była taka sytuacja, że w odcinku na kajakach Karolina powiedziała, „Boże, pomóż nam”, na co Ilona: „Nie wzywaj pana Boga! On ma ważniejsze sprawy!”. (…) Nie podoba mi się to. Jest to po prostu dla mnie takie sekciarskie, a nie świadczy wcale o wierze. (…) Jak tak głęboko wierzy się w Boga, powinno się postępować zgodnie z jego zasadami. A Ilona dobra nie pokazała w tym programie. Potraktowanie Mai czy Natalisy? Wydaje mi się, że pan Bóg tak by się nie zachował podsumowała Tajner.

Za nami finał 3. sezonu „Królowej przetrwania”

Warto przypomnieć, że w środę, 20 maja obejrzeliśmy zakończenie show. To Dominika Rybak wygrała 3. sezon „Królowej przetrwania” i zgarnęła 75 tys. zł. Zwycięstwo uczestniczki wywołało jednak niemałą burzę w sieci.

Zobacz także: