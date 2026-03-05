Dominika Serowska zaskoczyła komentarzem ws. ślubu z Marcinem Hakielem. Powiedziała wprost
Dominika Serowska zdobyła się na szczere wyznanie w sprawie ślubu ze swoim partnerem, Marcinem Hakielem. Ujawniła przed naszymi kamerami, jakie mają plany na przyszłość. Tego mało kto się spodziewał. Nie uwierzycie, co zdradziła przed naszą kamerą.
Dominika Serowska to jedna z bohaterek 3. sezonu „Królowej przetrwania”. W życiu prywatnym jest partnerką Marcina Hakiela. W 2024 roku powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Teraz Dominika Serowska zabrała głos w sprawie ślubu ze swoim partnerem. Mają już konkratne plany?
Dominika Serowska szczerze o ślubie z Marcinem Hakielem. Padł wymowny komentarz
Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą w życiu prywatnym szczęśliwy związek. Ich syn Romeo skończył już rok, co dumni rodzice relacjonowali na swoim Instagramie.
Okazuje się jednak, że Dominika i Marcin wciąż nie mają w najbliższych planach zawierać sakramentu małżeństwa. W rozmowie z reporterką Party.pl Dominika Serowska wyznała wprost, że na razie nie jest to ich wspólnym priorytetem. Nie wykluczają jednak tego w przyszłości. Jak zdradziła Dominika, takie wydarzenie musiałoby być bardzo dopracowane.
My nie mamy takiego parcia, żeby coś takiego organizować , w ogóle myślę, że gdybyśmy mieli to na pewno by dużo czasu mi to zajęło żeby to wymyślić tak, żeby to naprawdę było fajne wydarzenie, a nie gdzieś tam na kolanie wymyślane tylko po to, żeby zadowolić publikę
Zobaczcie nasz materiał wideo z Dominika Serowską!
Dominika Serowska w 3. sezonie „Królowej przetrwania”. Miała najciężej?
Dominika Serowska wystąpiła jako jedna z bohaterek 3. sezonu „Królowej przetrwania”. Partnerka Marcina Hakiela dopiero co została świeżo upieczoną mamą, a już musiała poradzić sobie z tęsknotą za swoim synem.
O jej udziale w programie wypowiedziała się sama prowadząca najnowszą edycję. W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała, że Dominika Serowska w szczególności musiała stanąć na wysokości zadania, biorąc udział w show.
Ona się mierzyła nie tylko z tym, z czym mierzyły się dziewczyny – z tą tęsknotą, tą ekstremalnie trudną przyrodą - ale była też świeżo upieczoną mamą. To jest bardzo specyficzny moment w życiu każdej kobiety. I to jest taki moment, który stawia przed nami ogromne wyzwania, więc myślę, że na pewno miała trudno
Zobacz także: