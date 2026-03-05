Dominika Serowska to jedna z bohaterek 3. sezonu „Królowej przetrwania”. W życiu prywatnym jest partnerką Marcina Hakiela. W 2024 roku powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Teraz Dominika Serowska zabrała głos w sprawie ślubu ze swoim partnerem. Mają już konkratne plany?

Dominika Serowska szczerze o ślubie z Marcinem Hakielem. Padł wymowny komentarz

Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą w życiu prywatnym szczęśliwy związek. Ich syn Romeo skończył już rok, co dumni rodzice relacjonowali na swoim Instagramie.

Okazuje się jednak, że Dominika i Marcin wciąż nie mają w najbliższych planach zawierać sakramentu małżeństwa. W rozmowie z reporterką Party.pl Dominika Serowska wyznała wprost, że na razie nie jest to ich wspólnym priorytetem. Nie wykluczają jednak tego w przyszłości. Jak zdradziła Dominika, takie wydarzenie musiałoby być bardzo dopracowane.

My nie mamy takiego parcia, żeby coś takiego organizować , w ogóle myślę, że gdybyśmy mieli to na pewno by dużo czasu mi to zajęło żeby to wymyślić tak, żeby to naprawdę było fajne wydarzenie, a nie gdzieś tam na kolanie wymyślane tylko po to, żeby zadowolić publikę wyznała przed naszymi kamerami.

Zobaczcie nasz materiał wideo z Dominika Serowską!

Dominika Serowska w 3. sezonie „Królowej przetrwania”. Miała najciężej?

Dominika Serowska wystąpiła jako jedna z bohaterek 3. sezonu „Królowej przetrwania”. Partnerka Marcina Hakiela dopiero co została świeżo upieczoną mamą, a już musiała poradzić sobie z tęsknotą za swoim synem.

O jej udziale w programie wypowiedziała się sama prowadząca najnowszą edycję. W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała, że Dominika Serowska w szczególności musiała stanąć na wysokości zadania, biorąc udział w show.

Ona się mierzyła nie tylko z tym, z czym mierzyły się dziewczyny – z tą tęsknotą, tą ekstremalnie trudną przyrodą - ale była też świeżo upieczoną mamą. To jest bardzo specyficzny moment w życiu każdej kobiety. I to jest taki moment, który stawia przed nami ogromne wyzwania, więc myślę, że na pewno miała trudno wyjawiła w rozmowie dla Party.pl

Zobacz także: